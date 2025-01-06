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    • Форвард «Локомотива», опорник «Рубина» и экс-вратарь «Спартака» могут перейти в клуб Первой лиги

    Форвард «Локомотива», опорник «Рубина» и экс-вратарь «Спартака» могут перейти в клуб Первой лиги

    «Уфа» ведет переговоры по трансферу 19-летнего нападающего «Локомотива» Дмитрия Радиковского, сообщает Metaratings.ru.

    Клуб из столицы Башкортостана интересуется и опорным полузащитником «Рубина» Умарали Рахмоналиевым. Ранее агент узбекистанского футболиста заявлял, что игрок может покинуть казанский клуб в зимнее трансферное окно. В случае с «Уфой» возможен вариант с арендой.

    Также в «Уфу» может перейти голкипер «Балтики» Илья Свинов. Сообщается, что стороны устно договорились об аренде экс-вратаря «Спартака» до конца сезона.

    • Радиковский в этом сезоне провел 2 матча за «Локомотив», забил 1 гол.
    • На счету 21-летнего Рахмоналиева в текущем сезоне 7 игр и 1 голевой пас за «Рубин».
    • 24-летний Свинов принял участие в 5 встречах «Балтики» в Первой лиге, пропустил 6 голов, провел 1 матч на ноль.

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    Источник: Metaratings.ru

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