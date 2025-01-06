Форвард «Локомотива», опорник «Рубина» и экс-вратарь «Спартака» могут перейти в клуб Первой лиги

«Уфа» ведет переговоры по трансферу 19-летнего нападающего «Локомотива» Дмитрия Радиковского, сообщает Metaratings.ru.

Клуб из столицы Башкортостана интересуется и опорным полузащитником «Рубина» Умарали Рахмоналиевым. Ранее агент узбекистанского футболиста заявлял, что игрок может покинуть казанский клуб в зимнее трансферное окно. В случае с «Уфой» возможен вариант с арендой.

Также в «Уфу» может перейти голкипер «Балтики» Илья Свинов. Сообщается, что стороны устно договорились об аренде экс-вратаря «Спартака» до конца сезона.