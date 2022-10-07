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    Матч «Боки Хуниорс» был завершен на 9-й минуте из-за действий полиции. Погиб экс-футболист

    Матч 23-го тура чемпионата Аргентины между «Химнасией» и «Бокой Хуниорс» был остановлен из-за действий полиции за пределами стадиона.

    Возле стадиона скопились большие очереди недовольных болельщиков, которые не могли попасть на игру, несмотря на наличие билета. Полицейские применили силу к пробивавшемся на трибуны фанатам, использовали резиновые пули и распылили слезоточивый газ.

    Со временем слезоточивый газ проник на стадион, поразив игроков, персонал и болельщиков. Встреча была завершена на 9-й минуте. Пока неизвестно, когда будет доигран матч.

    По информации TyC Sports, в результате действий полиции погиб один человек. Бывший футболист Сесар Густаво Регейро скончался из-за сердечно-легочной недостаточности.

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    Источник: TyC Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +575

      gunstilzit 26 минут назад

      ФанАйди им нужно срочно вводить)))

      0
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      Рейтинг: +10

      jora_lok 2 часа назад

      Как много ошибок в одной новости

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