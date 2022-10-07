Месси: «Я не хочу становиться тренером, но Зидан тоже так говорил»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, чем может заняться после завершения профессиональной карьеры.
«Я не думаю о том, чего уже достиг, я думаю только о том, что ждет меня в будущем.
Не хочу становиться тренером, но Зидан тоже так говорил, а потом начал тренерскую карьеру и выиграл Лигу чемпионов.
Мне нравится спортивный менеджмент. Но я не уверен на сто процентов, что буду заниматься именно этим», – заявил 35-летний аргентинец.
- В этом сезоне Месси забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 13 матчах.
- Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.
Источник: ESPN