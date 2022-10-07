Месси: «Я не хочу становиться тренером, но Зидан тоже так говорил»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, чем может заняться после завершения профессиональной карьеры.

«Я не думаю о том, чего уже достиг, я думаю только о том, что ждет меня в будущем.

Не хочу становиться тренером, но Зидан тоже так говорил, а потом начал тренерскую карьеру и выиграл Лигу чемпионов.

Мне нравится спортивный менеджмент. Но я не уверен на сто процентов, что буду заниматься именно этим», – заявил 35-летний аргентинец.