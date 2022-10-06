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Нобелевскую премию по физике 100 лет назад получил бывший футболист. Его брат (тоже ученый) играл в финале Олимпийских игр

6 октября 2022, 17:30

В начале октября традиционно проходят объявления лауреатов Нобелевской премии по разным категориям. Это важная награда, которая признает особые заслуги ученых. В истории футбола есть случай, когда один игрок получал награду. Это было в 1922 году, и добился он успехов в области физики.

Два брата совмещали науку и футбол – один дошел до финала Олимпийских игр

Много лет назад в Дании жили и работали два брата: Нильс и Харальд Бор. Нильс – старший брат, он родился в 1885 году и запомнился вкладом развитии физики. Харальд – младший: родился в 1887-м и прославился достижениями в области математики. Об их открытиях мы поговорим чуть позже и сначала заострим внимание на спортивных достижениях.

Нильс Бор на фото.

Нильс и Харальд Бор с детства обожали футбол (точнее, то, что считалось футболом в Дании). Нильс говорил о нем: «Я видел, как играют в других странах. Датчане любят эту игру и стараются перенять лучшие ее традиции. Но наш уровень не очень высокий, хоть мы и играем всем сердцем».

Откуда такая любовь к футболу? Он был частью учебной программы братьев в латинской школе Гаммельхольм. Учителя отмечали, что Харальд был с детства более подготовленным в физическом плане – и преуспевал в том же футболе больше. Нильс же старался, но, по данным спортивных историков Дании, «его удары часто отправляли мяч в канавы – возможности добиться чего-то в футболе на высоком уровне у него было меньше».

В то же время учителя высоко оценивали интеллект братьев. Харальд Бор был настолько умен, что учился с Нильсем на одном курсе. Но оба выбрали разные специальности. Нильс Бор обожал физику и всегда называл ее своим истинным призванием. Харальд больше любил математику. Параллельно с учебой оба занимались одним и тем же хобби – футболом.

Профессиональная лига в Дании появилась в начале десятых годов XX века. До этого страна была территориально разбита на несколько локальных чемпионатов. Братья Бор выступали в региональных соревнованиях Копенгагена (оба родились в этом городе), и оба бегали за «Академик Болдклуб». Нильс был менее вовлечен в жизнь клуба и провел всего несколько матчей на воротах. Харальд отбегал за «Академик» пару сезонов.

Сайт Vavel пишет об их футбольных карьерах так:

«В 16 лет Харальд производил на поле большее впечатление, чем брат, который, как говорили, был больше озабочен академическими задачами, чем своим спортивным потенциалом. В матче против немецкой команды «Митвайд» противник нанес дальний удар. Но Нильс, прислонившись к штанге, не отреагировал, пропустив легкий гол. Потом он признался своим товарищам по команде, что его мысли были о задаче, которая интересовала его больше, чем игра».

Нильс Бор закончил любительскую футбольную карьеру в 1905-м. Харальд продолжал ее еще несколько лет и даже поехал со сборной Дании на Олимпиаду 1908 года. Изначально там было восемь участников: Дания, Великобритания, две команды от Франции, Швеция, Богемия, Венгрия и Нидерланды. Венгрия и Богемия снялись до начала турнира. А Дания вместе с Нильсом Бором дошла до финала турнира, где проиграла Великобритании 0:2.

Датский футбольный историй Майкл Гиббсон рассказывал, что Харальд Бор был важным игроком той команды и даже отметился дублем в ворота второй французской команды. У него был невероятный авторитет среди игроков. Во многом это связано с его статусом: в то время в Дании футбол не был основной работой. И даже членами олимпийской сборной были обычные работяги с завода. Харальд Бор, несмотря на 21-летний возраст, был человеком науки и этим вызывал огромное уважение со стороны партнеров по команде.

Харальд Бор немного поиграл в футбол. И вскоре после Олимпиады-1908 сосредоточился на математике. Но болельщики запомнили его – спустя несколько лет, когда Бор-младший защищал диссертацию по математике, в аудитории болельщиков было сильно больше, чем молодых ученых. В 1923-м Харальд Бор давал большое интервью британской газете The Times, в котором рассказал о футбольной карьере. Вот что говорил об игре с братом:

«За всю жизнь у меня было два серьезных предложения присоединиться к другим клубам. Но я отказался от них, потому что мечтал о карьере ученого. Нильса в глобальном плане никогда не интересовал футбол. Он играл на воротах, потому что ему нравились прыжки и удары по мячу. Он никогда не менял приоритеты. Даже когда каждый третий житель Копенгагена знал его как футболиста».

Чем запомнились братья Бор

Здесь коротко – и по главным достижениям:

• Нильс Бор. Изучал разные аспекты физики и уделил отдельное внимание атомам. В декабре 1922-го он прочитал лекцию в Стокгольме «О строении атомов», в которой объединил труды и теории собственных работ и работ других физиков. За это он получил Нобелевскую премию по физике.

В дальнейшем Нильс изучал квантовую механику и ядерную физику. Нильс Бор был знаком с выдающимися учеными его современности – Альбертом Эйнштейном и Эрнестом Резерфордом, который предложил ему работу в университете Манчестера. Свои отношения с двумя учеными он описывал так:

«Эйнштейн не просто был моим коллегой. Он был моим другом. Меня заинтересовала немецкая литература, и мы вместе иногда проводили целые вечера за чтением книг и обсуждением проблем отдельных произведений. Резерфорд был чуть старше меня, в нем я чувствовал своего наставника, но в то же время он был моим большим товарищем».

Позже Нильс Бор был преподавателем известного советского физика Льва Ландау, которым публично гордился до самой смерти. В 1960-м журналисты ежедневной датской газеты спросили о роли футбола в его жизни. Услышали такой ответ:

«Я играл в футбол. Но позже он стал явлением, которое отвлекает меня от работы. На самом деле в моей жизни не было ни одного просмотренного матча, который я бы не разбирал с точки зрения физики. Для меня это первоочередный взгляд. Эмоции и игровая эстетика часто уходили на второй план».

Памятник Альберту Эйнштейну и Нильсу Бору

• Харальд Бор. В институте профессоры и доценты считали, что его карьера будет ярче карьеры старшего брата. Но Харальд Бор всегда интересовался развитием теорий, а не научными открытиями. Он прорабатывал гипотезы современников и лишь изредка отвлекался на обдумывание чего-то нового. Харальд Бор не стал лауреатом Нобелевской премии, но в своих мемуарах в шутку писал:

«У меня нет [Нобелевской] премии. Но я не сделал ничего, чтобы приблизиться к ней. Мой брат стал нобелевским лауреатом, зато я дольше играл в футбол. Это наша семейная шутка: я часто так говорю во время обедов. Критики говорят, что успех брата испортил наши взаимоотношения. Это неправда: я всегда гордился Нильсом и горячо его любил».

Текст: Илья Егоров

Фото: Russian Look, PERB821426/Global Look Press, твиттер Нобелевской премии

Источник: Бомбардир
Европа
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