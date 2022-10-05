Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РПЛ переписала автогол Бородина на Зобнина. Соболев стал лучшим ассистентом лиги

    РПЛ переписала автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина на полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

    «После прецедента с Фeдором Чаловым и обращения лиги в судейский комитет РФС было решено переписать автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина во втором туре РПЛ на счeт Романа Зобнина.

    Из Краснодара вернулся не только гол Зобнина, но и ассист Соболева. Теперь Александр снова на первом месте в топе ассистентов, потому что сыграл меньше минут в чемпионате, чем Малком», – сообщает пресс-служба РПЛ.

    • Зобнин забил 3 гола и отдал 1 ассист в 11 матчах этого сезона РПЛ.
    • На счету Соболева стало 6 ассистов в 11 турах РПЛ.
    • Он также забил 4 гола.

    Новости по теме
    Кавазашвили считает, что Селихов должен перейти из «Спартака» в «Зенит» 11
    Караваев: «В таких матчах, как против «Спартака», нельзя проигрывать 0:3. Так расклеиваться неприемлемо. Это оплеуха» 4
    Рианчо назвал двух лучших игроков, которых тренировал в «Спартаке» 3
    Источник: телеграм-канал РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1579

      alefreddy 8 минут назад

      да статистика хорошая

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11