РПЛ переписала автогол Бородина на Зобнина. Соболев стал лучшим ассистентом лиги

РПЛ переписала автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина на полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

«После прецедента с Фeдором Чаловым и обращения лиги в судейский комитет РФС было решено переписать автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина во втором туре РПЛ на счeт Романа Зобнина.

Из Краснодара вернулся не только гол Зобнина, но и ассист Соболева. Теперь Александр снова на первом месте в топе ассистентов, потому что сыграл меньше минут в чемпионате, чем Малком», – сообщает пресс-служба РПЛ.