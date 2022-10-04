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    Колосков: «Желание Украины провести ЧМ-2030 вполне адекватно»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал желание Украины провести ЧМ-2030 совместно с Испанией и Португалией.

    «Украина, такой же член УЕФА, как Россия, Испания и Португалия. И еe желание провести у себя чемпионат мира вполне адекватно. Не вижу здесь никаких противоречий.

    Говорить о финансовых затратах, необходимых на проведение чемпионата мира, мы не можем, потому что мы их не знаем. Вдруг МВФ выделит 10 млрд. долларов на проведение чемпионата, и на этом все закончится», – сказал Колосков.

    • В ноябре-декабре в Катаре пройдет ЧМ-2022.
    • В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

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    Источник: Metaratings

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