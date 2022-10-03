Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Языджи оценил возможность возвращения игрока в ЦСКА

    Адем Чебеджи, агент экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал возможное возвращение футболиста в столичный клуб.

    «Юсуф счастлив, он вернулся домой в город, в котором он родился. «Трабзонспор» – это команда, за которую он болеет. У него была легкая травма, теперь он вернулся. Ему не терпится внести свой вклад в команду.

    Он скучает по ЦСКА, этот клуб занимает особое место в его сердце. Юсуф всегда следит за их матчами. Может ли он вернуться? Кто знает. Мы очень любили Россию и это прекрасное место навсегда останется в наших сердцах.

    Надеюсь, все вернется на круги своя и российские команды снова смогут участвовать в турнирах под эгидой УЕФА. Надеюсь, мы увидимся снова», – сказал Чебеджи.

    • С января по май Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды.
    • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
    • Клуб РПЛ не стал выкупать турка у «Лилля» за 12 миллионов евро.

    Новости по теме
    Чемпион Турции подписал экс-игрока ЦСКА Языджи
    Языджи близок к возвращению в Турцию
    Лига 1. Гол экс-игрока ЦСКА помог «Лиллю» победить «Аяччо»
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11