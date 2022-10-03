Агент Языджи оценил возможность возвращения игрока в ЦСКА

Адем Чебеджи, агент экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал возможное возвращение футболиста в столичный клуб.

«Юсуф счастлив, он вернулся домой в город, в котором он родился. «Трабзонспор» – это команда, за которую он болеет. У него была легкая травма, теперь он вернулся. Ему не терпится внести свой вклад в команду.

Он скучает по ЦСКА, этот клуб занимает особое место в его сердце. Юсуф всегда следит за их матчами. Может ли он вернуться? Кто знает. Мы очень любили Россию и это прекрасное место навсегда останется в наших сердцах.

Надеюсь, все вернется на круги своя и российские команды снова смогут участвовать в турнирах под эгидой УЕФА. Надеюсь, мы увидимся снова», – сказал Чебеджи.