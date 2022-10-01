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    «Не желаю общаться с этими людьми». Самошников – о фанатах «Рубина»

    Защитник «Рубина» Илья Самошников оценил поведение болельщиков команды. Они требовали отставку главного тренера Леонида Слуцкого.

    – Как относитесь к крикам фанатов с трибун?

    – Честно сказать? Негативно отношусь. Фанаты – это те люди, которые должны поддерживать команду и помогать ей даже в сложной ситуации. А когда такая ситуация и происходят такие выкрики неподобающие в сторону нас и главного тренера… Я негативно отношусь к такому и не желаю общаться с такими людьми.

    • У «Рубина» 2 поражения подряд.
    • Команда идет в Первой лиге на 6-м месте.
    • Слуцкий в Казани с 2019 года.

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    Источник: «БИЗНЕС Online»

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