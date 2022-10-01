«Не желаю общаться с этими людьми». Самошников – о фанатах «Рубина»

Защитник «Рубина» Илья Самошников оценил поведение болельщиков команды. Они требовали отставку главного тренера Леонида Слуцкого.

– Как относитесь к крикам фанатов с трибун?

– Честно сказать? Негативно отношусь. Фанаты – это те люди, которые должны поддерживать команду и помогать ей даже в сложной ситуации. А когда такая ситуация и происходят такие выкрики неподобающие в сторону нас и главного тренера… Я негативно отношусь к такому и не желаю общаться с такими людьми.