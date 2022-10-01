Первая лига. «Уфа» вдесятером проиграла «Балтике». До зоны вылета – три очка

В 12-м туре Первой лиги «Уфа» потерпела домашнее поражение от «Балтики».

Калининградцы выиграли 2:0, забив оба гола в концовке матча.

Хозяева поля с 54-й минуты играли в меньшинстве.

«Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на три очка.

«Балтика» благодаря победе вышла в единоличные лидеры Первой лиги.

Россия. Первая лига. 12-й тур

Уфа – Балтика (Калининград) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Маляров, 86; 0:2 – Кленкин, 90+1.

Удаление: Никитин, 54 – нет.

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Турнирная таблица Первой лиги