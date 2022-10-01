Первая лига. «Уфа» вдесятером проиграла «Балтике». До зоны вылета – три очка

В 12-м туре Первой лиги «Уфа» потерпела домашнее поражение от «Балтики».
Калининградцы выиграли 2:0, забив оба гола в концовке матча.
Хозяева поля с 54-й минуты играли в меньшинстве.
«Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на три очка.
«Балтика» благодаря победе вышла в единоличные лидеры Первой лиги.
Россия. Первая лига. 12-й тур
Уфа – Балтика (Калининград) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Маляров, 86; 0:2 – Кленкин, 90+1.
Удаление: Никитин, 54 – нет.
Источник: «Бомбардир»