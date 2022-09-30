Мостовой: «Пусть Федун порадуется. Когда «Спартак» у нас последний раз выигрывал?»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал слова экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна после матча Кубка России.
После разгромной победы «Спартака» (3:0) Федун заявил: «Как только бразильцы ушли, с ними можно играть».
— Федун сказал: как только бразильцы ушли, стало легче играть. Обидно это слышать?
— Когда они у нас последний раз выигрывали? Они и не припомнят. Когда я играл, мы ни разу не проигрывали. Пусть порадуется.
— Комплекс «Спартака» преодолен? Вас не могли обыграть долгое время. Сейчас что-то вдруг произошло.
— 3:0 — это не такое поражение, что нам в начале забили, а потом в конце. Когда пропустили один по ошибке и пошло дальше. Это не такой счет, что полностью доминирование было с их стороны. Последний матч, когда мы сыграли 1:2, мы всю игру контролировали. Сегодня 3:0 — это другая игра.
- «Спартак» победил «Зенит» впервые с 2017 года.
- В последний раз московский клуб разгромил петербуржцев в 2006 году.
- Федун управлял «Спартаком» на протяжении 18 лет.