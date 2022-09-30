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    Мостовой: «Пусть Федун порадуется. Когда «Спартак» у нас последний раз выигрывал?»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал слова экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна после матча Кубка России.

    После разгромной победы «Спартака» (3:0) Федун заявил: «Как только бразильцы ушли, с ними можно играть».

    — Федун сказал: как только бразильцы ушли, стало легче играть. Обидно это слышать?

    — Когда они у нас последний раз выигрывали? Они и не припомнят. Когда я играл, мы ни разу не проигрывали. Пусть порадуется.

    — Комплекс «Спартака» преодолен? Вас не могли обыграть долгое время. Сейчас что-то вдруг произошло.

    — 3:0 — это не такое поражение, что нам в начале забили, а потом в конце. Когда пропустили один по ошибке и пошло дальше. Это не такой счет, что полностью доминирование было с их стороны. Последний матч, когда мы сыграли 1:2, мы всю игру контролировали. Сегодня 3:0 — это другая игра.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +15712

      NewLife 1 час назад

      Почему только Федун, Андрюша. Вы всех нас порадовали, продолжайте радовать нас, хегемоны.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3787

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Так ты же хлестался, что во всех матчах победа будет за вами.

      2
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