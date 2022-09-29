Сборная Бразилии – главный фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian

Британское издание The Guardian составило собственный рейтинг фаворитов чемпионата мира в Катаре.

По их мнению, наилучшие шансы выиграть мундиаль имеет сборная Бразилии.

В топ-5 также входят Аргентина, Испания, Нидерланды и Германия.

Бразилия; Аргентина; Испания; Нидерланды; Германия; Дания; Франция; Хорватия; Англия; Сербия; Швейцария; Бельгия; Уругвай; Португалия; Сенегал; Польша; Канада; Уэльс; Марокко; Япония.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.