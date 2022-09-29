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    Сборная Бразилии – главный фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian

    Британское издание The Guardian составило собственный рейтинг фаворитов чемпионата мира в Катаре.

    По их мнению, наилучшие шансы выиграть мундиаль имеет сборная Бразилии.

    В топ-5 также входят Аргентина, Испания, Нидерланды и Германия.

    1. Бразилия;
    2. Аргентина;
    3. Испания;
    4. Нидерланды;
    5. Германия;
    6. Дания;
    7. Франция;
    8. Хорватия;
    9. Англия;
    10. Сербия;
    11. Швейцария;
    12. Бельгия;
    13. Уругвай;
    14. Португалия;
    15. Сенегал;
    16. Польша;
    17. Канада;
    18. Уэльс;
    19. Марокко;
    20. Япония.

    ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: The Guardian

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13921

      Skull_Boy 8 минут назад

      Они и в прошлым ЧМ фаворитами были и позапрошлый однако обосрались

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    • ...
      Рейтинг: +11519

      Алексей З 36 минут назад

      Южноамериканцы явные фавориты.
      Посмотрел календарь, если всех выносят те и другие , то встречаются в полуфинале.
      Думаю и они всё просчитали, нехило в подгруппе стать вторым и уйти в другую половину сетки.

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