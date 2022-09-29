Сборная Бразилии – главный фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian

Британское издание The Guardian составило собственный рейтинг фаворитов чемпионата мира в Катаре.
По их мнению, наилучшие шансы выиграть мундиаль имеет сборная Бразилии.
В топ-5 также входят Аргентина, Испания, Нидерланды и Германия.
- Бразилия;
- Аргентина;
- Испания;
- Нидерланды;
- Германия;
- Дания;
- Франция;
- Хорватия;
- Англия;
- Сербия;
- Швейцария;
- Бельгия;
- Уругвай;
- Португалия;
- Сенегал;
- Польша;
- Канада;
- Уэльс;
- Марокко;
- Япония.
ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.
Источник: The Guardian