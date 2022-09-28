Слуцкий: «Футбол для Хвичи – это Диснейленд»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что значит футбол для полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Футбол нравится Кварацхелии как ребенку. Это для него как Диснейленд.

Раньше он плакал на тренировках. Когда это происходило, он уходил с тренировки и больше не попадал в Диснейленд», – сказал Слуцкий.