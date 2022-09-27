Катар потратил на подготовку к ЧМ в 17 раз больше, чем Россия

С учётом, что в России половину бюджета сп**дили, то в Катаре раз в 30 больше потратили. Помню когда в Ростове стадион готовили к открытию, там были три тестовых матча с неполной заполняемостью, и вот у нас администрация организовывала бесплатный тур на один из тестовых матчей, кажется на Ростов - Урал в мае 2018. И вот идём мы от парковки к стадиону, а на аллее плитка под ногами волнами ходит, некоторая уже тогда потрескалась. Ну об этом сразу же заговорили, мол как обычно таджиков наняли, халтуру сдали, деньги в карман и управились. А кто-то из администрации говорит мол нет, это просто по срокам не успевали, сделали так-сяк на скорую руку, а после ЧМ всю плитку уберут и положат новую как положено. До сих пор лежит та же.
Траты Катара на чемпионат мира 2022 года составили около 200 миллиардов фунтов.
Это в 17 раз больше, чем Россия потратила на подготовку ЧМ-2018.
РФ вложила в предыдущий мундиаль 11,6 миллиарда фунтов.