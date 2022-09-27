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    Катар потратил на подготовку к ЧМ в 17 раз больше, чем Россия

    Траты Катара на чемпионат мира 2022 года составили около 200 миллиардов фунтов.

    Это в 17 раз больше, чем Россия потратила на подготовку ЧМ-2018.

    РФ вложила в предыдущий мундиаль 11,6 миллиарда фунтов.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2806

      Play 9 минут назад

      С учётом, что в России половину бюджета сп**дили, то в Катаре раз в 30 больше потратили. Помню когда в Ростове стадион готовили к открытию, там были три тестовых матча с неполной заполняемостью, и вот у нас администрация организовывала бесплатный тур на один из тестовых матчей, кажется на Ростов - Урал в мае 2018. И вот идём мы от парковки к стадиону, а на аллее плитка под ногами волнами ходит, некоторая уже тогда потрескалась. Ну об этом сразу же заговорили, мол как обычно таджиков наняли, халтуру сдали, деньги в карман и управились. А кто-то из администрации говорит мол нет, это просто по срокам не успевали, сделали так-сяк на скорую руку, а после ЧМ всю плитку уберут и положат новую как положено. До сих пор лежит та же.

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      Рейтинг: +2806

      Play > Play 9 минут назад

      Ощутил разницу после посещения стадиона Краснодара, сразу видно, где человек делал как для себя, а где гос.заказ.

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      Рейтинг: +10960

      alex1951 17 минут назад

      На взятки? Нууу... катарцы ищще те Катаржане...))))

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      Рейтинг: +24664

      bset 31 минуту назад

      А теперь вопрос - кто в Катаре этим всем будет пользоваться после ЧМ?

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      Рейтинг: +15540

      Fusballer > bset 24 минуты назад

      На стадионах рынки разместят.

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      Рейтинг: +2806

      Play > bset 21 минуту назад

      Типа у нас шибко пользуются, особенно в Саранске

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      Рейтинг: +24664

      bset > Play 17 минут назад

      И у нас не пользуются. Но у нас хотя бы к этому условия есть - болельщики, большое население, большие территории. В Катаре, даже если каждый житель начнет на стадион ходить, инфраструктура все равно будет пустовать.

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      Рейтинг: +10960

      alex1951 > bset 12 минут назад

      А чему удивляться? Половина стадионов с низким уровнем футбола.
      Устраивать рок-концерты?
      Ну,да..щас...для них строили )))
      Очень напоминает Советскую Армию: Сперва сделают,потом думают....

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      Рейтинг: +15540

      Fusballer 35 минут назад

      Пир во время чумы.

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