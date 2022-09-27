Катар потратил на подготовку к ЧМ в 17 раз больше, чем Россия

Траты Катара на чемпионат мира 2022 года составили около 200 миллиардов фунтов.

Это в 17 раз больше, чем Россия потратила на подготовку ЧМ-2018.

РФ вложила в предыдущий мундиаль 11,6 миллиарда фунтов.