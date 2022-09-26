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    Терюшков прокомментировал возможную приостановку чемпионата России

    Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможной приостановке РПЛ.

    «Возможна ли приостановка чемпионата России по футболу? Мне сложно ответить на этот вопрос. Решение принимать должна российская Премьер-лига, российская спортивная федерация и Российский футбольный союз. Они отвечают за организацию мероприятий и развития вида спорта в принципе.

    Я таких разговоров и слухов точно не видел и не слышал. Наверное, на данном этапе такого утверждения нигде в футбольной среде нет. То есть эта тема не обсуждается и ее сложно прокомментировать.

    Никакого экстренного заседания между клубами не было, чтобы обсуждать такую тему», – сказал Терюшков.

    • В РПЛ сыграно 10 туров.
    • На прошлом неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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    Источник: Sport24

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