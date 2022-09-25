Лисандро Мартинес ответил на критику насчет своего низкого роста

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес ответил критикам, обращающим внимание на его низкий рост (175 сантиметров).
«Меня не волнует критика по этому поводу. Я верю в себя и свои способности. Я всегда много работал. Это позволит мне добиваться результатов», – сказал аргентинец.
- «МЮ» заплатил «Аяксу» за Мартинеса 57,37 миллиона евро без учета бонусов.
- Он стал самым низким центральным защитником в чемпионате Англии.
- Мартинес провел 6 матчей в этом сезоне АПЛ.
Источник: A Bola