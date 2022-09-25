Канчельскис: «Если Захарян хочет играть за Армению, пусть играет. Надо к этому относиться нормально»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможной смене гражданства полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

– У Захаряна есть армянские корни, поэтому если он хочет выступать за сборную Армении, то пусть играет. Это его решение. Стоит ли менять гражданство – это ему решать, а не нам. Если Захаряна сильно хотят оставить в сборной России, пусть переубеждают его, отговаривают.

– Получается, теперь РФС надо активнее работать с молодыми футболистами, чтобы они не меняли гражданство?

– У каждого футболиста все равно будет свое мнение насчет смены гражданства. А как можно человека остановить? Только сделать предложение, от которого невозможно отказаться. К смене гражданства надо относиться нормально.