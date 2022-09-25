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    Канчельскис: «Если Захарян хочет играть за Армению, пусть играет. Надо к этому относиться нормально»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможной смене гражданства полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

    – У Захаряна есть армянские корни, поэтому если он хочет выступать за сборную Армении, то пусть играет. Это его решение. Стоит ли менять гражданство – это ему решать, а не нам. Если Захаряна сильно хотят оставить в сборной России, пусть переубеждают его, отговаривают.

    – Получается, теперь РФС надо активнее работать с молодыми футболистами, чтобы они не меняли гражданство?

    – У каждого футболиста все равно будет свое мнение насчет смены гражданства. А как можно человека остановить? Только сделать предложение, от которого невозможно отказаться. К смене гражданства надо относиться нормально.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • В составе сборной России хавбек отдал 1 результативную передачу в 4 играх.

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    Источник: «РБ Спорт»

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