Терюшков допустил, что футболисты «Химок» могут попасть под мобилизацию

Депутат Госдумы и слен наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что футболисты подмосковного клуба могут попасть в одну из следующих волн мобилизации.

В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.

— Мобилизацией у нас занимается военкомат. Нужно подпадать под три критерия: иметь востребованную военную учетную специальность, отслужить в армии и иметь опыт боевых действий.

Футболисты «Химок» на данном этапе не подпадают под критерии, многие не служили в армии, опыта участия в боевых действиях точно нет, потому что всю свою жизнь они посвятили спорту. Так что в первую волну они точно не попадают.

— Повестки, получается, никому не приходили?

— Нет, никому.

— Допускаете, что футболисты «Химок» могут попасть в одну из следующих волн?

— Допускаю. Когда это произойдет, то всем нам надлежит делать то, что потребуется Родине.