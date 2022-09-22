Терюшков допустил, что футболисты «Химок» могут попасть под мобилизацию

Депутат Госдумы и слен наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что футболисты подмосковного клуба могут попасть в одну из следующих волн мобилизации.
- В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.
— Мобилизацией у нас занимается военкомат. Нужно подпадать под три критерия: иметь востребованную военную учетную специальность, отслужить в армии и иметь опыт боевых действий.
Футболисты «Химок» на данном этапе не подпадают под критерии, многие не служили в армии, опыта участия в боевых действиях точно нет, потому что всю свою жизнь они посвятили спорту. Так что в первую волну они точно не попадают.
— Повестки, получается, никому не приходили?
— Нет, никому.
— Допускаете, что футболисты «Химок» могут попасть в одну из следующих волн?
— Допускаю. Когда это произойдет, то всем нам надлежит делать то, что потребуется Родине.