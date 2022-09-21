Молодежная сборная крупно победила Белоруссию, «Челси» уволил директора за домогательства и другие новости дня

Геркус предложил России перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Челси» за сексуальные домогательства уволил коммерческого директора. Он проработал три недели.

Грилиш попросил агента начать поиски нового клуба.

Флик выступил против проведения ЧМ в Катаре.

«Хорошо нам вставил. Бутылку в стену кинул». Кутепов рассказал о разносе от Черчесова.

Кассано – Роналду: «Ты как Тото Кутуньо – вечно второй!».

Широков: «Повестка пока не пришла. Если надо – поеду без вопросов».

Радченко назвал условие, при котором сборную России допустят к международным турнирам.

Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила Белоруссию на выезде.

Мостовой предложил России интегрироваться в африканский или латиноамериканский футбол.

«Матч ТВ» допустил ошибку в российском флаге во время матча Белоруссия – Россия.

Капитаны ряда сборных-участниц ЧМ-2022 будут играть в повязке радужного цвета.

Дзюба: «В наше время многие всего лишь лица мужского пола, но не мужчины».