Молодежная сборная крупно победила Белоруссию, «Челси» уволил директора за домогательства и другие новости дня

Геркус предложил России перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Челси» за сексуальные домогательства уволил коммерческого директора. Он проработал три недели.
Грилиш попросил агента начать поиски нового клуба.
Флик выступил против проведения ЧМ в Катаре.
«Хорошо нам вставил. Бутылку в стену кинул». Кутепов рассказал о разносе от Черчесова.
Кассано – Роналду: «Ты как Тото Кутуньо – вечно второй!».
Широков: «Повестка пока не пришла. Если надо – поеду без вопросов».
Радченко назвал условие, при котором сборную России допустят к международным турнирам.
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила Белоруссию на выезде.
Мостовой предложил России интегрироваться в африканский или латиноамериканский футбол.
«Матч ТВ» допустил ошибку в российском флаге во время матча Белоруссия – Россия.
Капитаны ряда сборных-участниц ЧМ-2022 будут играть в повязке радужного цвета.
Дзюба: «В наше время многие всего лишь лица мужского пола, но не мужчины».