Сумасшествие ЛГБТ поразило европейский футбол. Россию отключили от ЧЕ-2024из отсутствия ЛГБТ в команде, а не из-за Украины.
Капитан сборной Англии Гарри Кейн будет выступать на ЧМ-2022 в повязке цвета ЛГБТ-флага. Это напоминание о дискриминации в Катаре.
То же самое сделают капитаны других европейских сборных.
- Турнир стартует в ноябре.
- Главный тренер Германии Ханс-Дитер Флик ранее высказался против проведения турнира в Катаре из-за нарушения прав человека.
- Впервые ЧМ пройдет на Ближнем Востоке.