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    Капитаны ряда сборных-участниц ЧМ-2022 будут играть в повязке радужного цвета

    Капитан сборной Англии Гарри Кейн будет выступать на ЧМ-2022 в повязке цвета ЛГБТ-флага. Это напоминание о дискриминации в Катаре.

    То же самое сделают капитаны других европейских сборных.

    • Турнир стартует в ноябре.
    • Главный тренер Германии Ханс-Дитер Флик ранее высказался против проведения турнира в Катаре из-за нарушения прав человека.
    • Впервые ЧМ пройдет на Ближнем Востоке.

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    Источник: твиттер Football Tweet

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4354

      ААМ 3 минуты назад

      Сумасшествие ЛГБТ поразило европейский футбол. Россию отключили от ЧЕ-2024из отсутствия ЛГБТ в команде, а не из-за Украины.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10025

      R_a_i_n 12 минут назад

      а Гарри Кейн не в курсе , что в Англии дискриминация людей здравого смысла? Например родитель 1 и родитель 2.

      1
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      Рейтинг: +2256

      dyema 32 минуты назад

      На месте Катара, послал бы всю Гейропу нахрен, кто они такие, чтобы своё бл...кое мнение навязывать хозяевам.

      3
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      Рейтинг: +2288

      fakeid 37 минут назад

      пример спартака заразителен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10025

      R_a_i_n > fakeid 13 минут назад

      ипло офни

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