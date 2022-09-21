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    «Челси» за сексуальные домогательства уволил коммерческого директора. Он проработал три недели

    Коммерческий директор «Челси» Дэмьен Уиллоуби покидает клуб. Он отработал три недели.

    Причиной оказалась жалоба бизнес-посредника Каталины Ким, которая сообщила директору «Челси» по развитию бизнеса Тому Глику о сексуальных домогательствах от Уиллоуби. Они проявлялись в личной переписке, которая была еще до его назначения в клуб.

    Ким показала сообщения, отправленные ей Уиллоуби. Он спрашивал, обнажена ли она, поднимал тему секса, присылал откровенное видео. Ким отвечала мужчине, что она замужем.

    «Челси» подтвердил увольнение Уиллоуби, назвав поведение функционера неподобающим, несмотря на то что оно имело место до работы в клубе.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 08:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3151

      acor94 1 минуту назад

      А можно уволить женщину за то что она мне грудь скидывает? Предлогаю мужчинам такую тему. Разводим баб на нюдсы, а потом подаем в суд за домогание.

      (это шутка, если что)

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      Рейтинг: +17205

      Cleaner 20 минут назад

      Нет Ромы - нет Челси.

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