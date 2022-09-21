«Челси» за сексуальные домогательства уволил коммерческого директора. Он проработал три недели

Коммерческий директор «Челси» Дэмьен Уиллоуби покидает клуб. Он отработал три недели.

Причиной оказалась жалоба бизнес-посредника Каталины Ким, которая сообщила директору «Челси» по развитию бизнеса Тому Глику о сексуальных домогательствах от Уиллоуби. Они проявлялись в личной переписке, которая была еще до его назначения в клуб.

Ким показала сообщения, отправленные ей Уиллоуби. Он спрашивал, обнажена ли она, поднимал тему секса, присылал откровенное видео. Ким отвечала мужчине, что она замужем.

«Челси» подтвердил увольнение Уиллоуби, назвав поведение функционера неподобающим, несмотря на то что оно имело место до работы в клубе.