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    Терюшков: «Задача «Химок» – расширять аудиторию, популяризировать футбол»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал назначение Николая Оленева на пост генерального директора клуба.

    «Основная задача — разработка долгосрочной стратегии клуба, основанной на доморощенных воспитанниках клуба, которую мы так, к сожалению, не получили, не имеем. Это и работа с болельщиками. Нам необходимо вдохнуть новую жизнь на трибуны. У нас есть огромное количество аудитории, которая хотела бы ходить, но не знает, как это легко и доступно сделать. Наша задача — расширять аудиторию, популяризируя футбол. Это те задачи, которые новому менеджменту клуба необходимо решить в ближайшее время.

    Если говорить о целях на сезон, то это больше спортивная часть, задачи будут ставиться команде, Спартаку Гогниеву. Кредит доверия у главного тренера есть», – сказал Терюшков.

    • Оленев раньше работал заместителем Терюшкова, когда тот был министром спорта Московской области.
    • «Химки» идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • Гогниев стал главным тренером «Химок» в сентябре.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25725

      vladimir-7 41 минуту назад

      Всё, пора Терюшкову в ЦК ВКП(б) к Ленину, одни призывы к народным массам.

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      Рейтинг: +4902

      Enter2006 > vladimir-7 7 минут назад

      Ему пора в ГБУЗ ПКБ голову проверить.

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