Терюшков: «Задача «Химок» – расширять аудиторию, популяризировать футбол»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал назначение Николая Оленева на пост генерального директора клуба.

«Основная задача — разработка долгосрочной стратегии клуба, основанной на доморощенных воспитанниках клуба, которую мы так, к сожалению, не получили, не имеем. Это и работа с болельщиками. Нам необходимо вдохнуть новую жизнь на трибуны. У нас есть огромное количество аудитории, которая хотела бы ходить, но не знает, как это легко и доступно сделать. Наша задача — расширять аудиторию, популяризируя футбол. Это те задачи, которые новому менеджменту клуба необходимо решить в ближайшее время.

Если говорить о целях на сезон, то это больше спортивная часть, задачи будут ставиться команде, Спартаку Гогниеву. Кредит доверия у главного тренера есть», – сказал Терюшков.