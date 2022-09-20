Яровинский рассказал, какую зарплату Дзюба получал бы в «Рубине»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, сколько зарабатывал бы в «Рубине» нападающий Артем Дзюба.

Дзюба больше месяца поддерживал форму в казанском клубе.

В конце лета свободный агент перешел в «Адана Демирспор»

– Потолок зарплат в «Рубине» для новичков 1,5 млн рублей в месяц?

– Да, 1,5 млн рублей – верхняя планка, и это только у ограниченного количества футболистов. В очередной раз отмечу, что у нас нет премиальных.

– Если бы Дзюба он бы тоже не выходил за ваши рамки в 1,5 млн рублей в месяц? Или для него клуб пошeл бы на исключение?

– На момент, когда бы он к нам пришeл, за наши рамки Дзюбы не выходил бы. Мы должны уважать и соблюдать регламент. Возможно, мы бы решили вопрос с бонусной частью в случае выхода в РПЛ.