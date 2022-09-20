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    Яровинский рассказал, какую зарплату Дзюба получал бы в «Рубине»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, сколько зарабатывал бы в «Рубине» нападающий Артем Дзюба.

    • Дзюба больше месяца поддерживал форму в казанском клубе.
    • В конце лета свободный агент перешел в «Адана Демирспор»

    – Потолок зарплат в «Рубине» для новичков 1,5 млн рублей в месяц?

    – Да, 1,5 млн рублей – верхняя планка, и это только у ограниченного количества футболистов. В очередной раз отмечу, что у нас нет премиальных.

    – Если бы Дзюба он бы тоже не выходил за ваши рамки в 1,5 млн рублей в месяц? Или для него клуб пошeл бы на исключение?

    – На момент, когда бы он к нам пришeл, за наши рамки Дзюбы не выходил бы. Мы должны уважать и соблюдать регламент. Возможно, мы бы решили вопрос с бонусной частью в случае выхода в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    20.09.2022 23:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13664

      playsh 37 минут назад

      Полтора ляма для Дзюблы - это карманные деньги на чипсы,жвачку,пивко с лимонадом,да на оплату смартфона для своих ручных утех.А семью на что кормить?
      Плевок ему,любимому,в рожу это,а не зарплата.

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