«Химки» назвали имя нового генерального директора клуба

«Химки» объявили о назначении Николая Оленева на должность генерального директора клуба.
«Впервые клуб возглавил человек с опытом руководства спортом в целом регионе – Московской области.
Николай Сергеевич имеет большой организационный опыт проведения крупных международных мероприятий, он входил в оргкомитет по проведению Чемпионата мира по футболу, чемпионатов мира по хоккею, конькобежному спорту, стендовой стрельбе и других.
Долгожданное назначение выскопрофессионального управленца в сфере спорта позволит сплотить команду для достижения амбициозных целей», – сообщила пресс-служба клуба.
- «Химки» идут на 13-м месте в РПЛ.
- В начале сентября команду возглавил Спартак Гогниев.
Источник: телеграм-канал «Химок»