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    «Химки» назвали имя нового генерального директора клуба

    «Химки» объявили о назначении Николая Оленева на должность генерального директора клуба.

    «Впервые клуб возглавил человек с опытом руководства спортом в целом регионе – Московской области.

    Николай Сергеевич имеет большой организационный опыт проведения крупных международных мероприятий, он входил в оргкомитет по проведению Чемпионата мира по футболу, чемпионатов мира по хоккею, конькобежному спорту, стендовой стрельбе и других.

    Долгожданное назначение выскопрофессионального управленца в сфере спорта позволит сплотить команду для достижения амбициозных целей», – сообщила пресс-служба клуба.

    • «Химки» идут на 13-м месте в РПЛ.
    • В начале сентября команду возглавил Спартак Гогниев.

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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    Комментарии1
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      Zlatan2718 44 минуты назад

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