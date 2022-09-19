Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Камоцци оценил вероятность назначения Карреры главным тренером «Ювентуса»

    Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость о том, что Массимо Каррера может возглавить «Ювентус».

    «Я верю, что Каррера может возглавить «Ювентус». А почему нет? Он отлично знает команду, долгое время работал там ассистентом, имеет большой опыт, добивался чемпионства со «Спартаком».

    Думаю, это вполне реально», — сказал Камоцци.

    • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
    • Последним местом работы Карреры был «Бари».

    Новости по теме
    Каррера может возглавить «Ювентус» 5
    Каррера: «Надеюсь, Кокорин сможет возродить карьеру на Кипре. У него огромный талант»
    Ребров подтвердил, что Каррера вывел Ещенко из состава «Спартака» из-за лайка
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19856

      derrik2000 2 минуты назад

      Вроде сегодня не День Дурака или у итальяшек каждый день этот праздник?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11