Камоцци оценил вероятность назначения Карреры главным тренером «Ювентуса»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость о том, что Массимо Каррера может возглавить «Ювентус».

«Я верю, что Каррера может возглавить «Ювентус». А почему нет? Он отлично знает команду, долгое время работал там ассистентом, имеет большой опыт, добивался чемпионства со «Спартаком».

Думаю, это вполне реально», — сказал Камоцци.