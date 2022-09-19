Камоцци оценил вероятность назначения Карреры главным тренером «Ювентуса»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость о том, что Массимо Каррера может возглавить «Ювентус».
«Я верю, что Каррера может возглавить «Ювентус». А почему нет? Он отлично знает команду, долгое время работал там ассистентом, имеет большой опыт, добивался чемпионства со «Спартаком».
Думаю, это вполне реально», — сказал Камоцци.
- Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
- Последним местом работы Карреры был «Бари».
Источник: «РБ Спорт»