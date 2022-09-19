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  • Камоцци оценил вероятность назначения Карреры главным тренером «Ювентуса»

Камоцци оценил вероятность назначения Карреры главным тренером «Ювентуса»

19 сентября 2022, 16:44
1

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость о том, что Массимо Каррера может возглавить «Ювентус».

«Я верю, что Каррера может возглавить «Ювентус». А почему нет? Он отлично знает команду, долгое время работал там ассистентом, имеет большой опыт, добивался чемпионства со «Спартаком».

Думаю, это вполне реально», — сказал Камоцци.

  • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы Карреры был «Бари».

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Ювентус Каррера Массимо
Комментарии (1)
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derrik2000
1663596119
Вроде сегодня не День Дурака или у итальяшек каждый день этот праздник?
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