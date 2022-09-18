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  • РПЛ. «Спартак» обыграл «Локомотив» благодаря голу Соболева

РПЛ. «Спартак» обыграл «Локомотив» благодаря голу Соболева

18 сентября 2022, 20:56
111

«Спартак» победил «Локомотив» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Единственный гол на 35-й минуте забил Александр Соболев. Он отличился в четвертом матче подряд.

«Локомотив» проиграл третий матч подряд в чемпионате России. Команда идет на 12-м месте.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Соболев, 35.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров (Мевля, 80), Пруцев (Чернов, 90+3), Денисов, Промес, Соболев (Мелешин, 90+3), Николсон (Зиньковский, 60).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 80), Тикнизян, Кузьмичев, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк (Миранчук, 46), Камано (Митай, 46), Изидор (Марадишвили, 73), Педро Габриэл (Игнатьев, 73).

Предупреждения: Соболев, 47 – нет.

Календарь РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (111)
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slavа0508
1663523850
С Победой !!!Тяжёлая . трудовая . валидольная . но наша ...
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Fancyfall
1663523874
всех КБ с победой!
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Fusballer
1663523960
Всех с победой! Матч неплохой, но тревожный. Много нереализованных моментов. Николсон пока не тянет. Селихов сыграл как надо, без ошибок. Соболев хорошо боролся плюс забил гол. От Промеса ждал большего, но в целом никто не выпал из обоймы. Но надо сказать, что Локо ничего особо опасного не создал.
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VVM1964
1663524203
Всех с победой !!! Счет конечно не по игре - Спартак был значительно сильнее !!!С Локо просто беда (((
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slavа0508
1663524204
Взяли важные 3 очка . после двух поражений ...играли в принципе неплохо . хотя могли и в ничью сыграть ... запаса прочности пока нет никакого даже против Локо который сейчас совсем не в порядке ....прибалять и прибавлять надо ...
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oyabun
1663524218
С Победой, красно-белые! Но честно говоря, я ожидал её более убедительной. Но второй тайм Спартак железнодорожникам сдал. Не понимаю, как можно было рассчитывать на столь скользкий счет как 1:0? Селихов то пару сейвов сделал, спас.. И снова нас подводит нереализация голевых моментов. Николсов 2-3 момента запорол, Хлусевич тоже мог забить. Ну главное 3 очка взяли!
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JTherry
1663524219
с победой, Спартак..!!!) за явным преимуществом, жаль мало забили, моментов хватало для взятия ворот, дождь сыграл не в пользу нападения... удивительно хорошо сыграл Умяров, а вот вышедший вместо него Зина, ничего внятного не показал... Селихов классно сыграл при выходе один в один...
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seth343
1663524267
Ну так то не очень, Селихов норм. Всех нас с победой.
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portero
1663524558
Локо мертвый из за тренеров в первую очередь ..... Спартак набрал три очка , но игра суетная...
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zigbert
1663525473
С трудной победой болельщики Спартака! Спартак выглядел лучше но ведя в счете в один мяч все могло получиться неприятно.Хорошо что начали появляться травмированные игроки. Соболев и Селихов лучшие в команде.
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