РПЛ. «Спартак» обыграл «Локомотив» благодаря голу Соболева

«Спартак» победил «Локомотив» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Единственный гол на 35-й минуте забил Александр Соболев. Он отличился в четвертом матче подряд.

«Локомотив» проиграл третий матч подряд в чемпионате России. Команда идет на 12-м месте.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Соболев, 35.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров (Мевля, 80), Пруцев (Чернов, 90+3), Денисов, Промес, Соболев (Мелешин, 90+3), Николсон (Зиньковский, 60).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 80), Тикнизян, Кузьмичев, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк (Миранчук, 46), Камано (Митай, 46), Изидор (Марадишвили, 73), Педро Габриэл (Игнатьев, 73).

Предупреждения: Соболев, 47 – нет.

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