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    РПЛ. «Спартак» обыграл «Локомотив» благодаря голу Соболева

    «Спартак» победил «Локомотив» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

    Единственный гол на 35-й минуте забил Александр Соболев. Он отличился в четвертом матче подряд.

    «Локомотив» проиграл третий матч подряд в чемпионате России. Команда идет на 12-м месте.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Соболев, 35.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров (Мевля, 80), Пруцев (Чернов, 90+3), Денисов, Промес, Соболев (Мелешин, 90+3), Николсон (Зиньковский, 60).

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 80), Тикнизян, Кузьмичев, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк (Миранчук, 46), Камано (Митай, 46), Изидор (Марадишвили, 73), Педро Габриэл (Игнатьев, 73).

    Предупреждения: Соболев, 47 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии100
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      Рейтинг: +1507

      PNZ1985 2 минуты назад

      Кошмар Николсон сеня был в ударе) Спартак, в целом, заслужил, победу над мертвейшим Лохо

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      Рейтинг: +17172

      Cleaner 3 минуты назад

      «Спартак» обыграл «Локомотив» благодаря тому, что в Локо забили на ФУТБОЛ и занимаются РАСПИЛОМ БАБОК!..(((

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      Рейтинг: +17523

      житель СПб 6 минут назад

      Мне понравился Спартак сегодня, игра команды. Могли забить и больше. Поздравляю с заслуженной победой!

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      Рейтинг: +17172

      Cleaner > житель СПб 2 минуты назад

      Спартак сегодня играл с командой, которую ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ НЕ ОБЫГРЫВАЛ.

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      Рейтинг: +140

      ДзюбаДуба > житель СПб 13 секунд назад

      Понравиться в этой игре могла только самоотдача. Индивидуальной техники хронически не хватает. Как раз того, что в Зенит бразилосы привносят. Надеюсь остальные от них чему то научаться)) Спартаку тожж легов не помешает в атаку

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      Рейтинг: +32955

      VVM1964 25 минут назад

      Закончена треть чемпионата, хочется подвести промежуточный итог - лично я удовлетворен результатом, учитывая проблемные зоны и травмы. Предельно ясно что несколько игроков ЯВНО выпадают из обоймы, а заменить их проблематично, но мы идем на 5-ом в одном очке отставания от 3-го, а учитывая что с чемпионом всё уже ясно ( если только сами не обосрутся ), то в принципе нормально, при этом по количеству забитых мячей мы 2-е, а пропущенных 3-4 - ые.
      p.s. В добавок хочу напомнит прогноз "суперспеца" Радимова - "Так что, повторюсь, к десятому туру «Спартак» займет свое место в турнирной таблице: примерно, седьмое-восьмое. Можете обижаться и злиться на меня, но это факт." !!!

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      Рейтинг: +2480

      Ruryu > VVM1964 15 минут назад

      Может чемпион и определен,для большинства,но...блин,хочется надеяться,что не так легко будет,стать чемпионом. наверное вторая треть чемпа и будет определяющей.

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      Рейтинг: +4087

      mutabor0992 > VVM1964 14 минут назад

      Все равно уровень рпл очень низкий...Как пел Петр Мамонов ноль минус один.Жаль нет евро кубков.Там бы показали всем их место.

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      Рейтинг: +4087

      mutabor0992 > Ruryu 13 минут назад

      Не будет.Это нужно зени пол состава поломать.И судей на каждый матч нейтральных.

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      Рейтинг: +2480

      Ruryu > mutabor0992 5 минут назад

      Никто и не говорит,что он высок или хотя бы,середнячок. Виной всему,наверное,неоправданно высокие контракты,абы какие тренера и вечно отсутствующее наказание,за неисполнение своих прямых обязанностей,как у тренеров так и у футболистов. Сколько игроков,Вы сможете назвать,кто играет в первую очередь,ради игры,а уже потом,за деньги? Думаю, не сразу и ответите. В этом,весь наш футбол.

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      Рейтинг: +2480

      Ruryu > mutabor0992 3 минуты назад

      Не так круто. Думаю,даже со всеми бразильцами,Зенит можно переиграть. Во всяком случае,2-3 команды,это в состоянии сделать. Но,для этого надо потрудиться и подумать.

      0
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      Рейтинг: +98129

      zigbert 29 минут назад

      С трудной победой болельщики Спартака! Спартак выглядел лучше но ведя в счете в один мяч все могло получиться неприятно.Хорошо что начали появляться травмированные игроки. Соболев и Селихов лучшие в команде.

      7
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      Рейтинг: +8649

      GoLenaStop 31 минуту назад

      Ожидалось хорошего футбола с яркими моментами...
      Оказалось - тупой перепих... ску кота...
      А, Соболев - перспективный...
      а-Ха....
      Удачи всем!

      5
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      Рейтинг: +53

      Эном айс 37 минут назад

      Символ матча-пас пяточкой Соболева(даже не гол)).Видимо чем больше дяденьку пинают в прессе ,тем лучше у него получается. Взял, да в одно рыло обыграл бригаду стрелочников и башмачников.
      Ну и Селихов ,чуя дыхание Максименко,потянул всё что можно.
      Да,Педро ибн Габриэля жалко.
      Хорош,но не понимает куда он попал.

      7
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      Рейтинг: +1094

      САНЁК17 38 минут назад

      Красивая игра показали, спасибо за игру обеих команд,в этот время чем заняться?евро игры нет по телеку,лижу смотрю,одному болеешь,другому переживаешь, жизнь проходить,хороших новостей тоже нет

      0
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      Рейтинг: +10624

      alp 39 минут назад

      динамики ноль...унылое пинатие мячика с обоих сторон. слабо.

      1
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      Рейтинг: +140

      ДзюбаДуба 40 минут назад

      Спартак с победой!!! Но - конечно отсутствие техники приема мяча и удара по воротам прям в глаза бросается. Соболеву респект, маладца!!

      4
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      Рейтинг: +1507

      PNZ1985 > ДзюбаДуба 28 секунд назад

      Бразилы Зины плачут от смеха, играли ,порой как во дворе!)

      0
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