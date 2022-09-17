Защитник «Торпедо» Самсонов: «С командами вроде ЦСКА легче играть, чем с командами внизу таблицы»

Артем Самсонов, защитник «Торпедо», прокомментировал победу над ЦСКА в десятом туре РПЛ (1:0).

«С такими командами, как ЦСКА, играть легче. Они дают команде играть. Те команды, которые ниже в таблице, более боевитые. Там меньше футбола. Сегодня мы выполнили план на игру и справились с задачей. Главное, что все сегодня отрабатывали так, как надо. Каждый на своей позиции, не проиграли борьбу. Сегодня всe зависело от борьбы и самоотдачи футболистов», – сказал Самсонов.