«Сын говорит, что Эшуорт проходимец». Ловчев – о будущем спортивном директоре «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вероятное назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.

«Я его не знаю, ничего не могу сказать. Но мой сын хорошо его знает, говорит – это проходимец. Как такие люди в «Спартак» попадают...

Сын его знает по Казахстану, тот работал в «Астане», а у меня сын долгие годы играл в этом клубе, был даже признан лучшим футболистом Казахстана.

Я не знаю, кто это такой, поэтому ничего комментировать не буду», – сказал Ловчев.