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    «Сын говорит, что Эшуорт проходимец». Ловчев – о будущем спортивном директоре «Спартака»

    Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вероятное назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.

    «Я его не знаю, ничего не могу сказать. Но мой сын хорошо его знает, говорит – это проходимец. Как такие люди в «Спартак» попадают...

    Сын его знает по Казахстану, тот работал в «Астане», а у меня сын долгие годы играл в этом клубе, был даже признан лучшим футболистом Казахстана.

    Я не знаю, кто это такой, поэтому ничего комментировать не буду», – сказал Ловчев.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19750

      derrik2000 6 секунд назад

      Кто бы сомневался...
      Эффективный менеджмент с удвоенной энергией занялся распилом бабла Лукойла.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11478

      Алексей З 2 минуты назад

      Может стоит подождать , посмотреть на работу , а уж потом выводы делать ?
      Почему у нас всё время через жопу ?
      Это от зависти или дурости , а может всё вместе?

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      Рейтинг: +4843

      алдан2014 2 минуты назад

      Язык у Ловчева всегда впереди бежит. Дал вью,что он чела не знает,но тот проходимец... А так он ничего не знает. Ещё и сына зачем-то приплел

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      Рейтинг: +7492

      mihail200606 17 минут назад

      Ну и хорошо...)

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