Сафонов ответил на вопрос о задачах «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отказался называть конкретные цели команды на сезон.

«У нас достаточно молодая команда, и поэтому заглядывать далеко, где мы можем закончить сезон, – неправильно. Нужно идти от матча к матчу.

В зависимости от результата, который мы сейчас получаем, и от того, что мы можем из себя выжать, – в зависимости от всего этого будет складываться конечный результат», – заявил Сафонов.