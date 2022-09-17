Сафонов ответил на вопрос о задачах «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отказался называть конкретные цели команды на сезон.
«У нас достаточно молодая команда, и поэтому заглядывать далеко, где мы можем закончить сезон, – неправильно. Нужно идти от матча к матчу.
В зависимости от результата, который мы сейчас получаем, и от того, что мы можем из себя выжать, – в зависимости от всего этого будет складываться конечный результат», – заявил Сафонов.
- «Краснодар» набрал 17 очков в 9 турах РПЛ.
- Команда идет на 4-м месте в таблице чемпионата.
Источник: Sport24