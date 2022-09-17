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    Сафонов ответил на вопрос о задачах «Краснодара»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отказался называть конкретные цели команды на сезон.

    «У нас достаточно молодая команда, и поэтому заглядывать далеко, где мы можем закончить сезон, – неправильно. Нужно идти от матча к матчу.

    В зависимости от результата, который мы сейчас получаем, и от того, что мы можем из себя выжать, – в зависимости от всего этого будет складываться конечный результат», – заявил Сафонов.

    • «Краснодар» набрал 17 очков в 9 турах РПЛ.
    • Команда идет на 4-м месте в таблице чемпионата.

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    Источник: Sport24

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