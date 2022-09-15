«Спартак» и «Факел» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Факела» на матч группового этапа Кубка России.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Мевля, Маслов, Рассказов, Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Мелешин.
«Факел»: Городовой, Божин, Смирнов, Дашаев, Черняков, Шаваев, Акбашев, Мастерной, Магаль, Максимов, Ивахнов.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Начало – в 17:30 по московскому времени.
- «Спартак» выйдет на матч в специальной форме, посвященной 875-летию Москвы.
Источник: Бомбардир.ру