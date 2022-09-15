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    «Спартак» и «Факел» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Факела» на матч группового этапа Кубка России.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Мевля, Маслов, Рассказов, Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Мелешин.

    «Факел»: Городовой, Божин, Смирнов, Дашаев, Черняков, Шаваев, Акбашев, Мастерной, Магаль, Максимов, Ивахнов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5647

      Беспонтий 1 час назад

      а где морское млекопитающее?
      сблевал все брекеты и утонул в запасе?

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