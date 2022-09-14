Киргизский футбольный союз: «Матч с Россией состоится»

Киргизский футбольный союз выступил с заявлением по ситуации с возможной отменой матча против сборной России.
«Товарищеский матч Кыргызстан – Россия состоится.
Относительно информации в некоторых российских СМИ о том, что товарищеский матч между сборными Кыргызской Республики и России может не состояться – не соответствует действительности.
Кыргызский футбольный союз сообщает, что в настоящее время ведутся переговоры, на сегодняшний день обговорена дата на 24 сентября», – говорится в заявлении союза.
- Матч должен состояться в Бишкеке
- На этой неделе главный тренер России Валерий Карпин должен огласить окончательный список игроков на матч.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
Источник: сайт Федерации футбола Кыргызстана