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    Киргизский футбольный союз: «Матч с Россией состоится»

    Киргизский футбольный союз выступил с заявлением по ситуации с возможной отменой матча против сборной России.

    «Товарищеский матч Кыргызстан – Россия состоится.

    Относительно информации в некоторых российских СМИ о том, что товарищеский матч между сборными Кыргызской Республики и России может не состояться – не соответствует действительности.

    Кыргызский футбольный союз сообщает, что в настоящее время ведутся переговоры, на сегодняшний день обговорена дата на 24 сентября», – говорится в заявлении союза.

    • Матч должен состояться в Бишкеке
    • На этой неделе главный тренер России Валерий Карпин должен огласить окончательный список игроков на матч.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: сайт Федерации футбола Кыргызстана

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