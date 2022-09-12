«У меня таких амбиций нет». Аршавин – о тренерской карьере

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что не собирается становиться тренером.

– Честно говоря, не успел подумать, чем заниматься после завершения карьеры, как поступило предложение от Сергея Фурсенко работать в клубе.

Это было несколько лет назад. Как сейчас складывается моя карьера, я рад. Нравится ходить на работу, быть в футболе.

Видите, даже приехал на матч болельщиков «Зенита» и «Динамо», раз есть свободное время.

Мне тяжело будет без футбола, если он когда-нибудь уйдет из моей жизни.

– Тренировать нет мыслей?

– Таких мыслей не возникает. Хотя тренеры академии «Зенита» иногда жалуются на то, что я ору, даже, сказал бы, рычу с бровки на игроков больше, чем они.

Была мысль пойти учиться на категорию B. Вроде Быстрый (Владимир Быстров – примечание «Бомбардира») там все организовал, но все заглохло.

– Некоторые менеджеры становятся главными тренерами – как Роман Ротенберг в хоккее.

– Да, знаю. У меня таких амбиций нет.