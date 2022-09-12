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    «У меня таких амбиций нет». Аршавин – о тренерской карьере

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что не собирается становиться тренером.

    – Честно говоря, не успел подумать, чем заниматься после завершения карьеры, как поступило предложение от Сергея Фурсенко работать в клубе.

    Это было несколько лет назад. Как сейчас складывается моя карьера, я рад. Нравится ходить на работу, быть в футболе.

    Видите, даже приехал на матч болельщиков «Зенита» и «Динамо», раз есть свободное время.

    Мне тяжело будет без футбола, если он когда-нибудь уйдет из моей жизни.

    – Тренировать нет мыслей?

    – Таких мыслей не возникает. Хотя тренеры академии «Зенита» иногда жалуются на то, что я ору, даже, сказал бы, рычу с бровки на игроков больше, чем они.

    Была мысль пойти учиться на категорию B. Вроде Быстрый (Владимир Быстров – примечание «Бомбардира») там все организовал, но все заглохло.

    – Некоторые менеджеры становятся главными тренерами – как Роман Ротенберг в хоккее.

    – Да, знаю. У меня таких амбиций нет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      sinyhige 10 минут назад

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      Рейтинг: +1973

      Bozigit 28 минут назад

      Да и не получится.

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      Рейтинг: +5593

      Беспонтий 1 час назад

      есть поговорка
      лень раньше тебя родилась
      в этом весь аршавин

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