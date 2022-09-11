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    Аршавин объяснил поражение «Зенита» от «Спартака» в ретроматче

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины поражения команды в ретроматче от «Спартака» (1:2). Он состоялся на прошлой неделе на «Открытие Арене».

    – Матч ветеранов: почему выиграл «Спартак»? Они так хотели реванша?

    – Мне кажется, мы тоже не хотели проигрывать – это раз. Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в любом случае и в любых составах принципиален. К тому же это противостояние из развлекательного приобрело спортивный подтекст. Поэтому они и хотели победить, тем более при своих болельщиках. Пришли ярые фанаты, которые не приходят на матчи главного «Спартака», по причине протеста. Думаю, большинство из них видели этих футболистов, когда они играли еще в регулярных чемпионатах.

    Все это в совокупности. Да и здорово на своем стадионе победить.

    • В 1-м июльском ретроматче «Зенит» победил на «Петровском» со счетом 2:0.
    • Аршавин сыграл в обоих матчах.
    • РФС сейчас разрабатывает формат Лиги легенд.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 01:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      Павлюченко9 13 минут назад

      Спартак победил потому что Роман Павлюченко играл и забил

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