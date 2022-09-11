Аршавин объяснил поражение «Зенита» от «Спартака» в ретроматче

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины поражения команды в ретроматче от «Спартака» (1:2). Он состоялся на прошлой неделе на «Открытие Арене».

– Матч ветеранов: почему выиграл «Спартак»? Они так хотели реванша?

– Мне кажется, мы тоже не хотели проигрывать – это раз. Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в любом случае и в любых составах принципиален. К тому же это противостояние из развлекательного приобрело спортивный подтекст. Поэтому они и хотели победить, тем более при своих болельщиках. Пришли ярые фанаты, которые не приходят на матчи главного «Спартака», по причине протеста. Думаю, большинство из них видели этих футболистов, когда они играли еще в регулярных чемпионатах.

Все это в совокупности. Да и здорово на своем стадионе победить.