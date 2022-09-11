Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Терюшков назвал задачу «Химок» на сезон

    Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков обозначил задачу клуба на сезон. Речь идет о сохранении прописки в РПЛ.

    «За что будут бороться «Химки» в этом сезоне? Все будет зависеть от духа команды. У нас духовитая команда. Просто функциональный провал и неправильный тренировочный процесс, который был, сейчас дает о себе знать. Надеюсь, мы увидим «Химки», которые смогут бороться за выживание в элите российского футбола. Наша главная задача сейчас — остаться в РПЛ», – сказал Терюшков.

    • «Химки» на прошлой неделе назначили на пост главного тренера Спартака Гогниева.
    • Химчане не побеждают 6 матчей подряд.
    • Команда идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

    Новости по теме
    Ларин: «Крылья Советов» в матче с «Химками» меня очень расстроили»
    Терюшков: «Мы не ошиблись с Гогниевым. «Химки» прогрессируют» 5
    РПЛ. «Химки» сыграли вничью с «Крыльями» и не могут выиграть 6-й матч подряд после увольнения Юрана 8
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11