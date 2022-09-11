Терюшков назвал задачу «Химок» на сезон

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков обозначил задачу клуба на сезон. Речь идет о сохранении прописки в РПЛ.

«За что будут бороться «Химки» в этом сезоне? Все будет зависеть от духа команды. У нас духовитая команда. Просто функциональный провал и неправильный тренировочный процесс, который был, сейчас дает о себе знать. Надеюсь, мы увидим «Химки», которые смогут бороться за выживание в элите российского футбола. Наша главная задача сейчас — остаться в РПЛ», – сказал Терюшков.