Никифоров: «Допускаю, что «Байер» запретит Азмуну играть с Россией»

Тренер сборной России Юрий Никифоров высказался о возможном недопуске форварда «Байера» Сердара Азмуна к товарищескому матчу против России.
– Вы говорите Иран, но там есть Азмун, который выступает в «Байере». Допускаете, что немцы запретят ему играть с Россией?
– В нынешней ситуации я допускаю все. Вполне возможно, правда, «Байер» и Федерация Ирана – это разные вещи. Препятствий быть не должно, но возможно все.
- Матч Иран – Россия состоится в ноябре.
- Азмун ранее играл в РПЛ.
- Сейчас Россия отстранена от международных официальных матчей.
Источник: «РБ Спорт»