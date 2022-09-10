Никифоров: «Допускаю, что «Байер» запретит Азмуну играть с Россией»

Тренер сборной России Юрий Никифоров высказался о возможном недопуске форварда «Байера» Сердара Азмуна к товарищескому матчу против России.

– Вы говорите Иран, но там есть Азмун, который выступает в «Байере». Допускаете, что немцы запретят ему играть с Россией?

– В нынешней ситуации я допускаю все. Вполне возможно, правда, «Байер» и Федерация Ирана – это разные вещи. Препятствий быть не должно, но возможно все.