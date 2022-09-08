Поттер прокомментировал свое назначение в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера лондонского клуба.

«Я невероятно горд, что возглавил «Челси», этот фантастический футбольный клуб. Я очень рад сотрудничать с новыми владельцами «Челси» и с нетерпением жду встречи и работы с замечательными футболистам.

Мы будет развивать команду, которой смогут гордиться наши невероятные болельщики», – сказала Поттер.