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    Поттер прокомментировал свое назначение в «Челси»

    Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера лондонского клуба.

    «Я невероятно горд, что возглавил «Челси», этот фантастический футбольный клуб. Я очень рад сотрудничать с новыми владельцами «Челси» и с нетерпением жду встречи и работы с замечательными футболистам.

    Мы будет развивать команду, которой смогут гордиться наши невероятные болельщики», – сказала Поттер.

    • Поттер возглавлял «Брайтон» с мая 2019 года.
    • Сообщалось, что «Челси» заплатит 18 миллионов долларов в качестве отступных за тренера.
    • Ранее лондонский клуб уволил Томаса Тухеля. Немец работал в «Челси» с января 2021 года.

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    Источник: сайт «Челси»

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    08.09.2022 18:18
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