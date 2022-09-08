Федотов оценил старт ЦСКА в чемпионате России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о результатах своей команды в РПЛ.

«Если оценивать эти восемь туров, можно сказать, что ЦСКА демонстрирует поступательное движение вперед. Работа идет, команда сыгрывается, новички постепенно адаптируются.

Матчи, которые мы провели, были разными по содержанию. Иногда нам не хватало целостности, но это нормально, когда по ходу турнира появляются новые люди, которых необходимо вписать в командную игру.

На данном этапе, на мой взгляд, все справедливо, мы имеем то, на что наиграли. Безусловно, есть в чем добавлять. В солидности, в контроле над игрой на протяжении как можно большего игрового времени.

Будем работать над этими и другими компонентами», – сказал Федотов.