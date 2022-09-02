Тен Хаг высказался о будущем Роналду в «МЮ»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг высказался о нападающем Криштиану Роналду после матча 5-го тура АПЛ с «Лестером» (1:0).

«Как только Криштиану и Каземиро будут становиться лучше и приближаться к оптимальной форме, у нас будет больше возможностей усилить команду. Мы рассчитываем на всех игроков», – заявил тен Хаг.