Тен Хаг высказался о будущем Роналду в «МЮ»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг высказался о нападающем Криштиану Роналду после матча 5-го тура АПЛ с «Лестером» (1:0).
«Как только Криштиану и Каземиро будут становиться лучше и приближаться к оптимальной форме, у нас будет больше возможностей усилить команду. Мы рассчитываем на всех игроков», – заявил тен Хаг.
- Роналду третий раз подряд вышел на поле на замену.
- У португальца ни одного голевого действия в 5 матчах АПЛ.
- Он хотел сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
Источник: сайт «МЮ»