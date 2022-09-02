Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тен Хаг высказался о будущем Роналду в «МЮ»

    Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг высказался о нападающем Криштиану Роналду после матча 5-го тура АПЛ с «Лестером» (1:0).

    «Как только Криштиану и Каземиро будут становиться лучше и приближаться к оптимальной форме, у нас будет больше возможностей усилить команду. Мы рассчитываем на всех игроков», – заявил тен Хаг.

    • Роналду третий раз подряд вышел на поле на замену.
    • У португальца ни одного голевого действия в 5 матчах АПЛ.
    • Он хотел сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.

    Новости по теме
    На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами
    «Реал» 53 года не побеждает «Барселону» в Кубке Испании на своем поле 1
    ⚽ РПЛ возвращается! «Факел» примет «Химки», «Ростов» и «Локомотив» сыграют завтра, «Сочи» и ЦСКА – в воскресенье 1
    Источник: сайт «МЮ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2022 08:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100741

      zigbert 2 сентября 2022, 15:39

      Лучше тренера никто не знает о готовности игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 сентября 2022, 12:22

      Я чуть соглашусь с тренером, Рона сбавил обороты или соперник умнее

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11