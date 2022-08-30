Фанаты ЦСКА объявили о бойкоте Кубка России

Объединение фанатов ЦСКА «Люди в чeрном» объявило о бойкоте матчей Кубка России.
«По поводу завтрашнего матча Кубка с «Торпедо»: бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы.По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID.
На финале Кубка России собачий паспорт будет действовать, следовательно, активные фанаты ЦСКА бойкотируют весь турнир с первой игры. Никаких полумер!» – говорится в заявлении фанатов ЦСКА.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: телеграм-канал «Люди в черном»