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    Мбаппе обеспокоен информацией, что Погба хотел наложить на него проклятие

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе следит за ситуацией с полузащитником «Ювентуса» Полем Погба.

    У хавбека вымогали 13 миллионов евро, угрожая раскрыть информацию о его желании наложить проклятие на Мбаппе.

    23-летний форвард обеспокоен такими слухами – он намерен принять меры, если появятся доказательства, что Погба действительно планировал подобное.

    В сборной Франции тему о возможном проклятии обсуждали еще до ее появления в СМИ.

    При этом Погба предпочел лично не связываться с Мбаппе, чтобы объяснить ему происходящее.

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    Источник: Get French Football News

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7476

      mihail200606 52 минуты назад

      А какие меры?своим шаманам заказать проклятие на погба?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1863

      Maxi_7 1 час назад

      Ну это работа для братьев Винчестеров) Давай Мбаппе, дерзай, предпринимай меры))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +796

      jet andy 2 часа назад

      "Истинные французы" постоянно в какую-то скандальную хрень вляпываются.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +850

      Untitled-1 2 часа назад

      Ночной дозор, всем выйти из сумрака! Незаконное наложение проклятий!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      Фитоняшич 2 часа назад

      Ну такими темпами можно и до Зенита потом дойти вместо Реала.
      Реально страшно же! Это, представьте себе, придётся с лучшим игроком РПЛ тягаться потом. А помимо него ещё пять Данни!

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      Рейтинг: +801

      Suvorov51 > Фитоняшич 58 минут назад

      Помойка на века проклята за свой банер о Л.И. ЯШИНЕ

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      Рейтинг: +142

      Фитоняшич > Suvorov51 26 минут назад

      Помойка на то и помойка, что в ней ничего хорошего быть не может.

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