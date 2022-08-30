Мбаппе обеспокоен информацией, что Погба хотел наложить на него проклятие

А какие меры?своим шаманам заказать проклятие на погба?))
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе следит за ситуацией с полузащитником «Ювентуса» Полем Погба.
У хавбека вымогали 13 миллионов евро, угрожая раскрыть информацию о его желании наложить проклятие на Мбаппе.
23-летний форвард обеспокоен такими слухами – он намерен принять меры, если появятся доказательства, что Погба действительно планировал подобное.
В сборной Франции тему о возможном проклятии обсуждали еще до ее появления в СМИ.
При этом Погба предпочел лично не связываться с Мбаппе, чтобы объяснить ему происходящее.