Стало известно, когда Абаскаль примет решение о будущем Николсона в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль еще не определился насчет будущего Шамара Николсона, сообщает «СЭ».
Судьба Николсона может быть решена после кубкового матча с «Крыльями Советов», который состоится 30 августа.
Трансферная кампания «Спартака» пока приостановлена. Абаскаль не заинтересован в конкретных игроках.
- В этом сезоне Николсон провел на поле всего 114 минут.
- В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
- На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.
Источник: «Спорт-Экспресс»