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    Стало известно, когда Абаскаль примет решение о будущем Николсона в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль еще не определился насчет будущего Шамара Николсона, сообщает «СЭ».

    Судьба Николсона может быть решена после кубкового матча с «Крыльями Советов», который состоится 30 августа.

    Трансферная кампания «Спартака» пока приостановлена. Абаскаль не заинтересован в конкретных игроках.

    • В этом сезоне Николсон провел на поле всего 114 минут.
    • В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
    • На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11479

      Алексей З 11 минут назад

      Какая точная дата от ОБС ( одна баба сказала ) СЭ и бомбардир - близнецы.

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