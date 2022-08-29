Стало известно, когда Абаскаль примет решение о будущем Николсона в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль еще не определился насчет будущего Шамара Николсона, сообщает «СЭ».

Судьба Николсона может быть решена после кубкового матча с «Крыльями Советов», который состоится 30 августа.

Трансферная кампания «Спартака» пока приостановлена. Абаскаль не заинтересован в конкретных игроках.