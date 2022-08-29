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    «Мечтаю зацементировать его в тазик и в воду скинуть». Слуцкий хочет найти человека, создавшего стандарты для детских школ

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уголовном деле экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

    — Может это дело стать отправной точкой, чтобы стандарты пересмотрели?

    — Не знаю. Очень хочу, чтобы так было. Когда я глубоко погрузился в эту тему, открыл свою школу, у всех своих более опытных коллег спрашивал, привлекали ли их к разработке федеральных стандартов.

    Потому что федеральные стандарты — методика, сколько дети должны тренироваться, как часто, на какие турниры должны выезжать, на какие нет. Ни один из моих коллег не говорил о том, что знает или был привлечен к разработке.

    У всех у нас, кто сталкивался с детским футболом, есть мечта найти человека, который придумал эти стандарты, зацементировать его в тазик и в воду скинуть.

    • Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
    • Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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