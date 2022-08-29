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  • «Мечтаю зацементировать его в тазик и в воду скинуть». Слуцкий хочет найти человека, создавшего стандарты для детских школ

«Мечтаю зацементировать его в тазик и в воду скинуть». Слуцкий хочет найти человека, создавшего стандарты для детских школ

29 августа 2022, 17:56
2

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уголовном деле экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

— Может это дело стать отправной точкой, чтобы стандарты пересмотрели?

— Не знаю. Очень хочу, чтобы так было. Когда я глубоко погрузился в эту тему, открыл свою школу, у всех своих более опытных коллег спрашивал, привлекали ли их к разработке федеральных стандартов.

Потому что федеральные стандарты — методика, сколько дети должны тренироваться, как часто, на какие турниры должны выезжать, на какие нет. Ни один из моих коллег не говорил о том, что знает или был привлечен к разработке.

У всех у нас, кто сталкивался с детским футболом, есть мечта найти человека, который придумал эти стандарты, зацементировать его в тазик и в воду скинуть.

  • Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
  • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
  • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
  • Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Enter2006
1661792212
Ну Лёнь, ты прекрасно знаешь откуда ноги растут. "Зацементировать" нужно сотрудников повыше а не "исполнителей", всё прогнило.
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Fialet
1661797101
Что то много бегемота стало в новостях. Явно кто то его проталкивает.
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