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  • В «Химах» оценили возможность возвращения Юрана. Клуб трижды проиграл после его ухода

В «Химах» оценили возможность возвращения Юрана. Клуб трижды проиграл после его ухода

29 августа 2022, 16:45
13

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.

«Возможно ли возвращение Юрана? Вы знаете мое отношение к Сергею Николаевичу – я его приглашал в «Химки» и всегда считал, что он способен принести результат. Но я не дам однозначного ответа насчет возвращения, потому что это вопрос не ко мне.

У нас есть коллективный орган управления, совет учредителей. Путем коллегиального обсуждения и принимаются решения такого рода. Так что на данный момент я не могу точно ответить на этот вопрос», – сказал Терюшков.

  • Все 3 поражения «Химок» подряд случились при новом главном тренере Николае Писареве.
  • «Химки» идут в РПЛ 9-ми.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Терюшков Роман
Комментарии (13)
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Enter2006
1661781079
Терюшков, в этот раз он тебя пошлёт на три буквы думаю. И почему удалили все посты с этой ветки, где все зачмырили руководство Химок по поводу увольнения Юрана? Или не хотите знать мнения пользователей? ВЕРНИТЕ! https://bombardir.ru/news/666813-teryushkov-uhod-zaharyana-v-chelsi-stal-by-predatelstvom-on-budet-politicheskoy-razmennoy-figuroy
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Беспонтий
1661781934
когда всех обличать так ты мастак известный но тут же без тебя позволят денюшку считать а ты хоть и мудак но так сказать не безвозмездный
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derrik2000
1661783255
В последнее время этого Терюшкова становится очень много. Причём - ВЕЗДЕ. "Я пригласил", а потом - "нужно посоветоваться с уважаемыми товариШШамЫ". Как во всех сферах нашей жизни. Терюшков - свадебный генерал. В Химках есть кому решение принимать. Главное условие будет - ставить постоянно Садыгова в основу.
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Play
1661783442
Перед возвращением Юрана, нельзя пропускать вахту Черевченко.
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Enter2006
1661783661
Возьми и получи монету, Иуда настоящих дней. Предал того, кто верил в это - в победу верил и в людей. Не ожидал такой огласки, Садыгов, Терюшков - баран. И в Химках ждали болел ласки? Мощнее вас - Сергей Юран!
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Val 46
1661845692
по логике, если заплатили неустойку, значит это инициатива клуба. После этого возвращаться значит не уважать себя.
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