В «Химах» оценили возможность возвращения Юрана. Клуб трижды проиграл после его ухода

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.

«Возможно ли возвращение Юрана? Вы знаете мое отношение к Сергею Николаевичу – я его приглашал в «Химки» и всегда считал, что он способен принести результат. Но я не дам однозначного ответа насчет возвращения, потому что это вопрос не ко мне.

У нас есть коллективный орган управления, совет учредителей. Путем коллегиального обсуждения и принимаются решения такого рода. Так что на данный момент я не могу точно ответить на этот вопрос», – сказал Терюшков.