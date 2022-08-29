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    В «Химах» оценили возможность возвращения Юрана. Клуб трижды проиграл после его ухода

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.

    «Возможно ли возвращение Юрана? Вы знаете мое отношение к Сергею Николаевичу – я его приглашал в «Химки» и всегда считал, что он способен принести результат. Но я не дам однозначного ответа насчет возвращения, потому что это вопрос не ко мне.

    У нас есть коллективный орган управления, совет учредителей. Путем коллегиального обсуждения и принимаются решения такого рода. Так что на данный момент я не могу точно ответить на этот вопрос», – сказал Терюшков.

    • Все 3 поражения «Химок» подряд случились при новом главном тренере Николае Писареве.
    • «Химки» идут в РПЛ 9-ми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11470

      Алексей З 11 минут назад

      А это здорово было бы.
      Неустоичку отдали и опять на контракт.
      Супер.
      Богатая страна Подмосковие . Клондайк !

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      Рейтинг: +4489

      Enter2006 13 минут назад

      Терюшков, в этот раз он тебя пошлёт на три буквы думаю.

      И почему удалили все посты с этой ветки, где все зачмырили руководство Химок по поводу увольнения Юрана? Или не хотите знать мнения пользователей? ВЕРНИТЕ!
      https://bombardir.ru/news/666813-teryushkov-uhod-zaharyana-v-chelsi-stal-by-predatelstvom-on-budet-politicheskoy-razmennoy-figuroy

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      Рейтинг: +11470

      Алексей З > Enter2006 9 минут назад

      Не надо их чмырить ( как вы говоиите). Дайте людям порезвиться за чужой счёт.

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      Рейтинг: +4489

      Enter2006 > Алексей З 4 минуты назад

      В любом случае, не понимаю действий администрации сайта. Сам ранее был администратором и несколько раз модератором различных сайтов. Зачем они почистили все посты по указанной ссылке? Ну как "почистили", тупо "скрыли". Или сам Терюшков читает бомбу? Всё же по делу было написано. Они бы лучше "колокольчик" починили, или вернули старый стабильный.

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