В «Химах» оценили возможность возвращения Юрана. Клуб трижды проиграл после его ухода

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.
«Возможно ли возвращение Юрана? Вы знаете мое отношение к Сергею Николаевичу – я его приглашал в «Химки» и всегда считал, что он способен принести результат. Но я не дам однозначного ответа насчет возвращения, потому что это вопрос не ко мне.
У нас есть коллективный орган управления, совет учредителей. Путем коллегиального обсуждения и принимаются решения такого рода. Так что на данный момент я не могу точно ответить на этот вопрос», – сказал Терюшков.
- Все 3 поражения «Химок» подряд случились при новом главном тренере Николае Писареве.
- «Химки» идут в РПЛ 9-ми.
Источник: «РБ Спорт»