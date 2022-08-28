Слуцкий намекнул на уход Самошникова из «Рубина». Он должен перейти в «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал отсутствие защитника Ильи Самошникова в заявке команды на матч с «КАМАЗом» (1:1) в 7-м туре Первой лиги.
– Почему отсутствует Илья Самошников?
– Нужно дождаться официальных объявлений. Я не думаю, что я вправе объявлять.
- Сообщалось, что Самошников перейдет в «Динамо».
- О трансфере должны объявить в понедельник, 29 августа.
- В новом сезоне Самошников сделал 2 ассиста в 6 играх.
- Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.
Источник: сайт «Рубина»