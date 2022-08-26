Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Мне тяжело участвовать в этих матчах». Аршавин – об ответной игре с легендами «Спартака»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин надеется, что в будущем ему не придется участвовать в ретро-матчах.

    • В июле в Санкт-Петербурге сыграли легенды «Зенита» и «Спартака».
    • Тогда петербуржцы победили со счетом 2:0.
    • 2 сентября в Москве состоится ответная встреча между командами ветеранов.

    «Мне тяжело участвовать в этих матчах, хотя с Володей Быстровым мы начали тренироваться с 2006 годом.

    Перспектива формата матча легенд? Все зависит от зрительского и спонсорского интереса.

    Я бы хотел, чтобы игра 2 сентября в подобном формате стала последней», – сказал Аршавин.

    Новости по теме
    В «Зените» объяснили, зачем подписали Шайхтдинова из «Спартака» 4
    Аршавин: «Соперники видят ворота «Зенита» только из бинокля» 18
    Аршавин описал переход Дзюбы в «Демирспор» одним словом 3
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +599

      чаппай 9 минут назад

      Подумалось тут... А краснощекость это же проявление какого-то недуга? Есть медики?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4455

      Enter2006 19 минут назад

      Шава, при всём уважении к тебе за прошлые заслуги, что с тобой Андрюх? В первом матче Андрюха Тихонов намного старше тебя вообще без замен играл, по сравнению с тобой, и не скулит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97782

      zigbert 22 минуты назад

      Ну если уж со старичками сил не хватает, тогда какой разговор.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13474

      playsh 55 минут назад

      Андрюха,похоже,алкоголь и косячки делают своё дело? Бери пример с Марадоны,он делал всё в меру.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11