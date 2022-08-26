«Мне тяжело участвовать в этих матчах». Аршавин – об ответной игре с легендами «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин надеется, что в будущем ему не придется участвовать в ретро-матчах.

В июле в Санкт-Петербурге сыграли легенды «Зенита» и «Спартака».

Тогда петербуржцы победили со счетом 2:0.

2 сентября в Москве состоится ответная встреча между командами ветеранов.

«Мне тяжело участвовать в этих матчах, хотя с Володей Быстровым мы начали тренироваться с 2006 годом.

Перспектива формата матча легенд? Все зависит от зрительского и спонсорского интереса.

Я бы хотел, чтобы игра 2 сентября в подобном формате стала последней», – сказал Аршавин.