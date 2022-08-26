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  • «Мне тяжело участвовать в этих матчах». Аршавин – об ответной игре с легендами «Спартака»

«Мне тяжело участвовать в этих матчах». Аршавин – об ответной игре с легендами «Спартака»

26 августа 2022, 15:54
9

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин надеется, что в будущем ему не придется участвовать в ретро-матчах.

  • В июле в Санкт-Петербурге сыграли легенды «Зенита» и «Спартака».
  • Тогда петербуржцы победили со счетом 2:0.
  • 2 сентября в Москве состоится ответная встреча между командами ветеранов.

«Мне тяжело участвовать в этих матчах, хотя с Володей Быстровым мы начали тренироваться с 2006 годом.

Перспектива формата матча легенд? Все зависит от зрительского и спонсорского интереса.

Я бы хотел, чтобы игра 2 сентября в подобном формате стала последней», – сказал Аршавин.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (9)
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Plyash
1661519806
Андрюха,похоже,алкоголь и косячки делают своё дело? Бери пример с Марадоны,он делал всё в меру.
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zigbert
1661521820
Ну если уж со старичками сил не хватает, тогда какой разговор.
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Enter2006
1661521979
Шава, при всём уважении к тебе за прошлые заслуги, что с тобой Андрюх? В первом матче Андрюха Тихонов намного старше тебя вообще без замен играл, по сравнению с тобой, и не скулит...
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jek718875
1661523583
Харю и матрас отъел,теперь только на диване сидеть
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lordmrv
1661526365
Стыдно за таких "легенд". Против стариков Спартака могут чуток побегать, как состав чуть омолодили, сразу позорное **** нытьё
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paracetamol
1661528161
На Андрея и ходят только, С Кержом, разумеется. Больше смотреть там не на кого!
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