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    Создана «Лига Содружества». В нее войдут клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и Харькова

    Сегодня, 24 августа, в Евпатории состоялся форум «Содружество», в котором принял участие президента ФНЛ Наиль Измайлов.

    «На форуме было объявлено о создании «Лиги Содружества», в которую войдут команды ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а так же Республики Крым и города Севастополь», – сообщает телеграм-канал «Конспекты Зяева».

    На форуме также назвали условие для принятия крымских клубов в состав ФНЛ.

    • «Лигу содружества» планируют запустить в марте 2023 года.
    • Этот турнир не будет относиться к структурам РФС.

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    Источник: телеграм-канал «Конспекты Зяева»

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