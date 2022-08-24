Создана «Лига Содружества». В нее войдут клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и Харькова

Сегодня, 24 августа, в Евпатории состоялся форум «Содружество», в котором принял участие президента ФНЛ Наиль Измайлов.

«На форуме было объявлено о создании «Лиги Содружества», в которую войдут команды ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а так же Республики Крым и города Севастополь», – сообщает телеграм-канал «Конспекты Зяева».

На форуме также назвали условие для принятия крымских клубов в состав ФНЛ.