Агент: «Николсон многим пожертвовал ради «Спартака»

Ненад Портега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, что значит для игрока московский клуб.

«Для Шамара «Спартак» – это его дом. Я действительно имею это в виду, когда говорю об этом, это не пустословие. Он многим пожертвовал ради этого клуба – надеюсь, вы помните, что он не играет за сборную», – сказал Портега.