Агент: «Николсон многим пожертвовал ради «Спартака»

Да... С таким агентом долго не протянем) А один дельфин не вытянет весь сезон. Значит надо искать замену опять..
Ненад Портега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, что значит для игрока московский клуб.
«Для Шамара «Спартак» – это его дом. Я действительно имею это в виду, когда говорю об этом, это не пустословие. Он многим пожертвовал ради этого клуба – надеюсь, вы помните, что он не играет за сборную», – сказал Портега.
- Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
- Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
- Николсон недоволен игровым временем в «Спартаке».