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    Агент: «Николсон многим пожертвовал ради «Спартака»

    Ненад Портега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, что значит для игрока московский клуб.

    «Для Шамара «Спартак» – это его дом. Я действительно имею это в виду, когда говорю об этом, это не пустословие. Он многим пожертвовал ради этого клуба – надеюсь, вы помните, что он не играет за сборную», – сказал Портега.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +322

      Ollegator 1 час назад

      Да... С таким агентом долго не протянем) А один дельфин не вытянет весь сезон. Значит надо искать замену опять..

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      Рейтинг: +16826

      Cleaner 2 часа назад

      Пожертвовал? С таким подходом валите ка вы на.

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