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Николсон разочарован игровым временем в «Спартаке»

17 августа 2022, 15:44
5

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега высказал недовольство количеством игровых минут у футболиста.

«Ситуация с игровым временем Шамара в «Спартаке» действительно не очень хорошая на данный момент ни для клуба, ни для игрока. Конечно, он и мы очень этим разочарованы.

Но это профессиональный спорт. За любое решение всегда кто-то несет ответственность. Все вещи мы ежедневно обсуждаем с руководством «Спартака», чтобы найти оптимальное решение. Если быть честными, то Шамар заслуживает больше игрового времени, чем десять минут. «Спартак» это знает» – сказал Портега.

  • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
  • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
  • В новом сезоне в его активе только 4 неполные игры (103 минуты).

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (5)
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Ollegator
1660741855
Ну так он выходит и ничего не показывает сейчас. А другой показывает. Скорее всего агент начнёт прессовать щас тем, что уведёт он колю по фифашному разрешению
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Красногвардейчик
1660742519
Это тебе не с Ванолли.....сейчас шевелиться надо
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JTherry
1660744361
тренироваться надо и выигрывать конкуренцию, чтобы попасть в основной состав, а не заниматься выпрашиванием игрового времени через агента...
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R_a_i_n
1660745940
Отчасти соглашусь с агентом . Времени мало. В прошлом сезоне Николсон много забивал.
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alefreddy
1660760239
так прояви себя за10-15 минут
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