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    Николсон разочарован игровым временем в «Спартаке»

    Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега высказал недовольство количеством игровых минут у футболиста.

    «Ситуация с игровым временем Шамара в «Спартаке» действительно не очень хорошая на данный момент ни для клуба, ни для игрока. Конечно, он и мы очень этим разочарованы.

    Но это профессиональный спорт. За любое решение всегда кто-то несет ответственность. Все вещи мы ежедневно обсуждаем с руководством «Спартака», чтобы найти оптимальное решение. Если быть честными, то Шамар заслуживает больше игрового времени, чем десять минут. «Спартак» это знает» – сказал Портега.

    • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
    • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
    • В новом сезоне в его активе только 4 неполные игры (103 минуты).

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9205

      R_a_i_n 30 минут назад

      Отчасти соглашусь с агентом . Времени мало. В прошлом сезоне Николсон много забивал.

      0
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      Рейтинг: +24802

      JTherry 57 минут назад

      тренироваться надо и выигрывать конкуренцию, чтобы попасть в основной состав, а не заниматься выпрашиванием игрового времени через агента...

      2
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      Рейтинг: +217

      Красногвардейчик 1 час назад

      Это тебе не с Ванолли.....сейчас шевелиться надо

      0
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      Рейтинг: +319

      Ollegator 1 час назад

      Ну так он выходит и ничего не показывает сейчас. А другой показывает. Скорее всего агент начнёт прессовать щас тем, что уведёт он колю по фифашному разрешению

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