Николсон разочарован игровым временем в «Спартаке»

Отчасти соглашусь с агентом . Времени мало. В прошлом сезоне Николсон много забивал.
Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега высказал недовольство количеством игровых минут у футболиста.
«Ситуация с игровым временем Шамара в «Спартаке» действительно не очень хорошая на данный момент ни для клуба, ни для игрока. Конечно, он и мы очень этим разочарованы.
Но это профессиональный спорт. За любое решение всегда кто-то несет ответственность. Все вещи мы ежедневно обсуждаем с руководством «Спартака», чтобы найти оптимальное решение. Если быть честными, то Шамар заслуживает больше игрового времени, чем десять минут. «Спартак» это знает» – сказал Портега.
- Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
- Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
- В новом сезоне в его активе только 4 неполные игры (103 минуты).