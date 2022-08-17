Николсон разочарован игровым временем в «Спартаке»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега высказал недовольство количеством игровых минут у футболиста.

«Ситуация с игровым временем Шамара в «Спартаке» действительно не очень хорошая на данный момент ни для клуба, ни для игрока. Конечно, он и мы очень этим разочарованы.

Но это профессиональный спорт. За любое решение всегда кто-то несет ответственность. Все вещи мы ежедневно обсуждаем с руководством «Спартака», чтобы найти оптимальное решение. Если быть честными, то Шамар заслуживает больше игрового времени, чем десять минут. «Спартак» это знает» – сказал Портега.

Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».

Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.

В новом сезоне в его активе только 4 неполные игры (103 минуты).

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