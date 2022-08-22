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    Орлов назвал главное преимущество «Зенита» над «Спартаком»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о селекции «Зенита» и «Спартака».

    «Считаю, надо отдать должное Семаку. Он здорово укомплектовался в межсезонье. Есть опции в атаке. Он выпускает Сергеева на замену — тот забивает. Мантуан внес вклад в победу над ЦСКА. А ведь есть еще Кузяев и Клаудиньо. Они же поправятся. Конкуренция на должном уровне.

    По качеству игры «Зенит» сейчас выше остальных. И прежде всего нужно говорить об удачной селекции. Есть скамейка. Родригао, Кассьерра, Мантуан. Питерский клуб идет правильным путем.

    А возьмите «Спартак»? Получил тяжелую травму Мозес — это потеря. Не дай бог, Промес окажется в лазарете… И что тогда? Кто будет тащить игру? Вопрос.

    А у «Зенита» есть резерв. Конечно, Клаудиньо тяжело заменить. Но пока без него команда Семака обыгрывает и ЦСКА, и «Торпедо». Голевые моменты все равно создаются!» — сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11443

      Алексей З 12 минут назад

      Человек на работе в структуре клуба , что он может сказать супротив работодателя ( благодетеля ) ? Мы живём во лжи, кругом враньё и лицемерие.
      Очень противно !.

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      Рейтинг: +495

      Спартач80 22 минуты назад

      Флюгер снова вещает...

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      Рейтинг: +10

      laulatew 23 минуты назад


      Pазвpатные дамы хотят покувыркаться в постеле. Заходи, они ждут тебя ------- https://urlo.in/d1f183ac

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      Рейтинг: +15767

      Barmaleushka 25 минут назад

      Да,да,да , а все остальные нищие . Дошиком питаются и форму в секондах покупают .

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      Рейтинг: +11443

      Алексей З 34 минуты назад

      Гена , не Зенит укомплектовался , а Газпром .
      Без ЕК , как отбить зарплаты игроков в районе 5-7 лямов $ ?
      Какой НОРМАЛЬНЫЙ ХОЗЯИН будет жить себе в убыток ?
      Миллеру это поХ, Газпром всё осилит , лишь бы быть первыми в России.
      В Спартаке считают деньги, клуб должен быть рентабельным.
      Это и есть главная разница между клубами.

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      Рейтинг: +13870

      Skull_Boy 1 час назад

      Да да, а то что сорят бабками покупая оленей по 20 млн это так второе, как пример 25 млн за бревно Алберто

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      Рейтинг: +14

      Фитоняшич 1 час назад

      Резерв не у Зенита только.

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