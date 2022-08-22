Орлов назвал главное преимущество «Зенита» над «Спартаком»

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о селекции «Зенита» и «Спартака».

«Считаю, надо отдать должное Семаку. Он здорово укомплектовался в межсезонье. Есть опции в атаке. Он выпускает Сергеева на замену — тот забивает. Мантуан внес вклад в победу над ЦСКА. А ведь есть еще Кузяев и Клаудиньо. Они же поправятся. Конкуренция на должном уровне.

По качеству игры «Зенит» сейчас выше остальных. И прежде всего нужно говорить об удачной селекции. Есть скамейка. Родригао, Кассьерра, Мантуан. Питерский клуб идет правильным путем.

А возьмите «Спартак»? Получил тяжелую травму Мозес — это потеря. Не дай бог, Промес окажется в лазарете… И что тогда? Кто будет тащить игру? Вопрос.

А у «Зенита» есть резерв. Конечно, Клаудиньо тяжело заменить. Но пока без него команда Семака обыгрывает и ЦСКА, и «Торпедо». Голевые моменты все равно создаются!» — сказал Орлов.