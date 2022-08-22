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  • Орлов назвал главное преимущество «Зенита» над «Спартаком»

Орлов назвал главное преимущество «Зенита» над «Спартаком»

22 августа 2022, 18:48
10

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о селекции «Зенита» и «Спартака».

«Считаю, надо отдать должное Семаку. Он здорово укомплектовался в межсезонье. Есть опции в атаке. Он выпускает Сергеева на замену — тот забивает. Мантуан внес вклад в победу над ЦСКА. А ведь есть еще Кузяев и Клаудиньо. Они же поправятся. Конкуренция на должном уровне.

По качеству игры «Зенит» сейчас выше остальных. И прежде всего нужно говорить об удачной селекции. Есть скамейка. Родригао, Кассьерра, Мантуан. Питерский клуб идет правильным путем.

А возьмите «Спартак»? Получил тяжелую травму Мозес — это потеря. Не дай бог, Промес окажется в лазарете… И что тогда? Кто будет тащить игру? Вопрос.

А у «Зенита» есть резерв. Конечно, Клаудиньо тяжело заменить. Но пока без него команда Семака обыгрывает и ЦСКА, и «Торпедо». Голевые моменты все равно создаются!» — сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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Фитоняшич
1661184146
Резерв не у Зенита только.
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Skull_Boy
1661185753
Да да, а то что сорят бабками покупая оленей по 20 млн это так второе, как пример 25 млн за бревно Алберто
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NewLife
1661189586
За чей счёт банкет, Гена ?
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