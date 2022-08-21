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    Клопп: «Фанаты «МЮ» хотят сорвать матч с нами? Если это случится, нам должны присудить три очка»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал протесты фанатов «Манчестер Юнайтед» в преддверии очного матча. Болельщики выступают против владельцев манчестерцев и могут сорвать встречу.

    «Надеюсь, переноса не будет. Если это случится, нам должны присудить три очка. Мы не имеем отношения к ситуации. Мы не можем просто перенести игру и вписать ее куда-то в невероятно напряженный сезон», – сказал немец.

    • Матч «МЮ» – «Ливерпуль» должен состояться завтра, 22 августа.
    • Обе команды идут в сезоне АПЛ без побед.
    • «МЮ» идет в таблице последним.

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    Источник: The Guardian

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