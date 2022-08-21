Клопп: «Фанаты «МЮ» хотят сорвать матч с нами? Если это случится, нам должны присудить три очка»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал протесты фанатов «Манчестер Юнайтед» в преддверии очного матча. Болельщики выступают против владельцев манчестерцев и могут сорвать встречу.
«Надеюсь, переноса не будет. Если это случится, нам должны присудить три очка. Мы не имеем отношения к ситуации. Мы не можем просто перенести игру и вписать ее куда-то в невероятно напряженный сезон», – сказал немец.
- Матч «МЮ» – «Ливерпуль» должен состояться завтра, 22 августа.
- Обе команды идут в сезоне АПЛ без побед.
- «МЮ» идет в таблице последним.
Источник: The Guardian