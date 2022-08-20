Циннбауэр ответил на вопрос об увольнении из «Локомотива» после разгрома «Химок»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о своем будущем в клубе после первой победы в сезоне.

Москвичи на выезде разгромили «Химки» (3:0).

Набрав 3 очка, команда покинула зону стыков.

Циннбауэр возглавил «Локо» 30 июня.

– Этот результат позволит хоть ненадолго утихнуть разговорам о вашей отставке и об отставке спортивного директора?

– Весь футбол так устроен: если ты побеждаешь, тебе никто не скажет слово. Мы просто будем продолжать делать свою работу, мы не будем останавливаться.

Мы помним и осознаем, какой клуб мы представляем. Будем добиваться только самых больших результатов.

– Что могли бы сказать о работе футболистов?

– Касаемо футболистов, ситуация такая же, как и с тренерами. Критика в их адрес начинается сразу, когда нет результата. В предыдущих матчах игроки не были настолько плохими.

Что касается усиления, то каждый тренер хочет этого. Скажу, что это личные вопросы клуба, они на всеобщее обозрение не выносятся.