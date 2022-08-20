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  • Циннбауэр ответил на вопрос об увольнении из «Локомотива» после разгрома «Химок»

Циннбауэр ответил на вопрос об увольнении из «Локомотива» после разгрома «Химок»

20 августа 2022, 17:41
2

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о своем будущем в клубе после первой победы в сезоне.

  • Москвичи на выезде разгромили «Химки» (3:0).
  • Набрав 3 очка, команда покинула зону стыков.
  • Циннбауэр возглавил «Локо» 30 июня.

– Этот результат позволит хоть ненадолго утихнуть разговорам о вашей отставке и об отставке спортивного директора?

– Весь футбол так устроен: если ты побеждаешь, тебе никто не скажет слово. Мы просто будем продолжать делать свою работу, мы не будем останавливаться.

Мы помним и осознаем, какой клуб мы представляем. Будем добиваться только самых больших результатов.

– Что могли бы сказать о работе футболистов?

– Касаемо футболистов, ситуация такая же, как и с тренерами. Критика в их адрес начинается сразу, когда нет результата. В предыдущих матчах игроки не были настолько плохими.

Что касается усиления, то каждый тренер хочет этого. Скажу, что это личные вопросы клуба, они на всеобщее обозрение не выносятся.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив Циннбауэр Йозеф
Комментарии (2)
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фанат джигурды
1661009698
Мы просто будем продолжать делать свою работу, мы не будем останавливаться. Обыграли кандидата на вылетбез тренера, и всё. К Каким результатам? К поражениям 0:6 и 0:7??? А кто поддерживает эту немчуру- ещё бОльшие п.....сы!!!!!!!!!
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PAREVG.
1661013736
Бюргеры - вон из Локо!!!!!!!!!!
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