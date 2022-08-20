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    Циннбауэр ответил на вопрос об увольнении из «Локомотива» после разгрома «Химок»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о своем будущем в клубе после первой победы в сезоне.

    • Москвичи на выезде разгромили «Химки» (3:0).
    • Набрав 3 очка, команда покинула зону стыков.
    • Циннбауэр возглавил «Локо» 30 июня.

    – Этот результат позволит хоть ненадолго утихнуть разговорам о вашей отставке и об отставке спортивного директора?

    – Весь футбол так устроен: если ты побеждаешь, тебе никто не скажет слово. Мы просто будем продолжать делать свою работу, мы не будем останавливаться.

    Мы помним и осознаем, какой клуб мы представляем. Будем добиваться только самых больших результатов.

    – Что могли бы сказать о работе футболистов?

    – Касаемо футболистов, ситуация такая же, как и с тренерами. Критика в их адрес начинается сразу, когда нет результата. В предыдущих матчах игроки не были настолько плохими.

    Что касается усиления, то каждый тренер хочет этого. Скажу, что это личные вопросы клуба, они на всеобщее обозрение не выносятся.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4741

      PAREVG. 1 час назад

      Бюргеры - вон из Локо!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2463

      фанат джигурды 2 часа назад

      Мы просто будем продолжать делать свою работу, мы не будем останавливаться.

      Обыграли кандидата на вылетбез тренера, и всё. К Каким результатам? К поражениям 0:6 и 0:7???

      А кто поддерживает эту немчуру- ещё бОльшие п.....сы!!!!!!!!!

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